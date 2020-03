COVID-19 : Information en continu de la Ville d'Ajaccio Suite à la publication de l’arrêté préfectoral qui prescrit la fermeture des établissements scolaires d’Ajaccio pendant 14 jours afin de limiter la propagation du virus de Covid-19, les crèches, les écoles et les accueils périscolaires de la Ville d’Ajaccio sont fermées ainsi que les salles de spectacles pendant 14 jours, soit jusqu'au 22 mars 2020 inclus. Les services publics restent en revanche ouverts au public. Retrouvez toutes les informations et les recommandations ci-dessous, celles-ci sont mises à jour régulièrement pour vous tenir informés.





Le point sur la situation lundi 9 mars

Cette rubrique a été mise jour le 9 mars à 18 h 20



Afin de limiter la propagation du virus, des mesures ont été prises par la préfecture de Corse-du-Sud, le rectorat de Corse, l'Agence régionale de santé, la collectivité de Corse et la Ville d'Ajaccio.



Le maire a réuni ce lundi 9 mars 2020 un « Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) » extraordinaire afin d’étudier et mettre en place des mesures (citées ci-dessous) de protection supplémentaires pour les agents qui travaillent dans les services accueillant du public. Un nouveau CHSCT va être réuni durant la semaine pour préciser les nouvelles mesures éventuelles.





Établissements communaux concernés par une fermeture de 14 jours soit du lundi 9 mars au 22 mars inclus



Toutes les animations (centre sociaux, médiathèques, etc) regroupant des enfants sont annulées, le reste est maintenu dans la limite de 50 personnes et seulement pour les plus de 18 ans.

Pour les services d’accueil (exemple : CNI, guichet unique), l’ouverture est maintenue avec la distribution de gants et masques aux agents. Concernant les services « extérieurs » comme la voirie, les espaces verts ou la propreté urbaine, la distribution de gel hydro-alcoolique est en cours. Pour les locaux administratifs, le c omité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail réuni ce lundi 9 mars a acté la distribution de lingettes et de produits désinfectants.



- les crèches

- les écoles maternelles

- les écoles primaires

- les accueils périscolaires (garderies, cantines, ALSH)

- Ecole de musique municipale - les répétitions de la fanfare municipale sont maintenues le mardi 10 mars et le vendredi 13 mars pour les musiciens de la musique municipale.

- Ecole de danse municipale

- Ecole Municipale des Sports

- les piscines municipales exceptés les horaires dédiés aux clubs (nageurs adultes uniquement).



Établissements communaux ouverts au public



- Service CNI

- Guichet unique

- Palais Fesch - Musée des Beaux-arts (annulation des ateliers destinés aux enfants)

- Espace Diamant ouvert (salle d'exposition accessible, annulation des spectacles)

- Médiathèques et bibliothèques ( annulation des ateliers, exceptés ceux destinés aux plus de 18ans et dans la limite de 50 personnes.

- Maison des Services publiques

- Centres sociaux









Rappel des mesures individuelles importantes à adopter : les gestes barrières

Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle

de votre entourage :

- Se laver les mains très régulièrement ;

- Tousser ou éternuer dans son coude ;

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ;

- Utiliser des mouchoirs à usage unique et le jeter ;

- Porter un masque quand on est malade (sur prescription médicale) ;

- Limiter les contacts de proximité (moins d'un mètre) et prolongés (plus de 15mn).



Mesure complémentaire : les enfants, élèves et étudiants domiciliés à Ajaccio mais scolarisés hors d’Ajaccio, par exemple à l’université de Corte, resteront également chez eux.



➢ interdiction de toutes les activités rassemblant du public dans des lieux où elles impliquent une promiscuité prolongée favorisant la transmission du virus : les cinémas, les théâtres, les salles de spectacles, palais des congrès, casino, salles de sport, salles de concert, discothèques…dès lors qu’elles réunissent simultanément plus de 50 personnes.



➢ il en est de même des rassemblements de plus de 50 personnes dans les lieux de culte. Cependant, les cérémonies familiales (mariages, obsèques, baptêmes) pourront être maintenues en limitant le nombre de participants.



➢ Cette interdiction ne s’applique pas à l’activité normale des commerces, des entreprises, des restaurants et des bars, mais les séminaires, soirées… de plus de 50 personnes seront interdits.



➢ Les transports publics ne sont pas concernés par l’interdiction, mais les exploitants sont invités à porter une attention particulière aux mesures barrières, notamment pour le nettoyage.



➢ Un service minimum est observé concernant les bus du centre-ville



➢ l’interdiction des épreuves et manifestations sportives sauf à huis-clos (sans public).



➢ la fermeture des piscines sauf pour les entraînements et compétitions à huis-clos.



➢ L’encadrement et le déroulement des élections se feront avec des mesures appropriées qui seront détaillées dans la circulaire du Ministre de l’Intérieur, demain. Les bureaux de vote d’Ajaccio ouvriront jusqu’à 19h00 et non pas 18h00 comme prévu initialement.



➢ Les personnes fragiles sont invitées dans la mesure du possible à rester chez elles.



➢ Les habitants d’Ajaccio sont invités à appliquer soigneusement les mesures barrière notamment en évitant le plus possible les visites et contacts avec des personnes âgées ou fragiles.



➢ Les employeurs, entreprises et administration, sont invités dans leurs établissements ajacciens à adapter l’organisation du travail pour faciliter - dans la mesure du possible - le recours au télétravail et l’application des mesures barrière



S’agissant de la garde des jeunes enfants un des deux parents peut légalement demeurer à son domicile. S’il est fonctionnaire, il doit contacter sa direction des ressources humaines pour bénéficier d’un congé spécial. S’il travaille dans le privé, il s’adresse aussi à sa direction des ressources humaines et bénéficiera d’un congé maladie (sans jour de carence).



Restez informés

Le site internet du Gouvernement présente les mesures prises sur le territoire national pour faire face au Coronavirus.



Le site internet du Gouvernement présente les mesures prises sur le territoire national pour faire face au Coronavirus. https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus À destination du grand public, un numéro vert (0 800 130 000) a été mis en place par le ministère des Solidarités et de la Santé, ouvert 24h/24, 7 jours/7. Cette plateforme téléphonique n'est néanmoins pas habilitée à dispenser des conseils médicaux qui sont assurés par les SAMU - Centres 15.

Les liens utiles

L'agence régionale de Santé :





La préfecture de Corse-du-Sud : http://www.corse-du-sud.gouv.fr/coronavirus-en-corse-du-sud-a2344.html L'agence régionale de Santé : https://www.corse.ars.sante.fr/ image.png (1.75 Ko)



