CORONAVIRUS - COVID19 : Les règles strictes à respecter contre la propagation du virus



Des mesures strictes ont été prises suite à l’allocution du Président de la République ce lundi mesures d’anticipation. À commencer par la mise en place du télétravail pour ses agents administratifs pour lesquels cela est possible. La Municipalité assure néanmoins un service minimum garanti grâce aux procédures d’astreintes et à des heures de permanences adaptées à la situation.



Plusieurs informations importantes : Propreté urbaine : l’entretien de la ville sera assuré.

Les interventions d’urgences techniques, d’hygiène et de sécurité seront traitées.

Les agents de l’État civil se relaieront tous les 14 jours et ouvriront de 9h à 14h. Leurs missions sont restreintes : les demandes nouvelles de pièces d’identité ne sont pas instruites, seules les pièces d’identité arrivées à l’État civil seront délivrées (de 8h à 12h). Les déclarations de naissance et de décès seront traitées.

Domaine public : l’émission de titres d’occupation du domaine public est stoppée.

Le parking du Diamant reste ouvert

Toutes les activités culturelles et sportives sont annulées et les infrastructures fermées.

La police municipale reste bien entendu mobilisée.

Le secrétariat du maire et des adjoints est disponible par mail, à l’adresse suivante : cabinet@ville-ajaccio.fr

Cliquez ici pour vous informer sur les dispositions prises par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) et plus particulièrement le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) : Lundi avant l'intervention du Président de la République, la Ville d’Ajaccio a décidé de prendre des. À commencer par la mise en place du télétravail pour ses agents administratifs pour lesquels cela est possible. La Municipalité assure néanmoins un service minimum garanti grâce aux procédures d’astreintes et à des heures de permanences adaptées à la situation.Cliquez ici pour vous informer sur les dispositions prises par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) et plus particulièrement le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) : https://www.ca-ajaccien.corsica/

Les mesures pour réduire la propagation du virus

Des dérogations sur attestation seront possible dans le cadre de : déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées

sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ;

déplacements pour motif de santé ;

déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants ;

déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie. L’attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable ou peut être rédigée sur papier libre.

Les infractions à ces règles seront sanctionnées d’une amende allant de 38 à 135 euros.



Ci-dessous l'attestation de déplacement dérogatoire Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum.Des dérogations sur attestation seront possible dans le cadre de :L’attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable ou peut être rédigée sur papier libre. Attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf (40.12 Ko)



Pour plus de détails et les réponses aux questions que vous vous posez Le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/

Accueil Envoyer à un ami Imprimer