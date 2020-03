CORONAVIRUS, COVID19 : LA VILLE D’AJACCIO PREND DES MESURES PLUS STRICTES EN ATTENDANT L’ALLOCUTION DU PRÉSIDENT



Des mesures devraient être prises en début de soirée, suite à l’allocution du Président de la République prévue ce lundi à 20H. mesures d’anticipation. À commencer par la mise en place du télétravail pour ses agents administratifs pour lesquels cela est possible. La Municipalité assure néanmoins un service minimum garanti grâce aux procédures d’astreintes et à des heures de permanences adaptées à la situation.



Plusieurs informations importantes :

- Propreté urbaine : l’entretien de la ville sera assuré.

- Les interventions d’urgences techniques, d’hygiène et de sécurité seront traitées.

- Les agents de l’État civil se relaieront tous les 14 jours et ouvriront de 9h à 14h. Leurs missions sont restreintes : les demandes nouvelles de pièces d’identité ne sont pas instruites, seules les pièces d’identité arrivées à l’État civil seront délivrées (de 8h à 12h). Les déclarations de naissance et de décès seront traitées.

- Domaine public : l’émission de titres d’occupation du domaine public est stoppée.

- Le parking du Diamant reste ouvert

- Toutes les activités culturelles et sportives sont annulées et les infrastructures fermées.

- La police municipale reste bien entendu mobilisée.

- Le secrétariat du maire et des adjoints est disponible par mail, à l’adresse suivante :



