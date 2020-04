CIAS- service de portage de repas à domicile- tournée supplémentaire







Cette nouvelle tournée sera effective à compter du 14 avril 2020.



Vous trouverez ci-joint toutes les informations utiles sur le fonctionnement de ce service, ainsi que le dossier d'inscription.



Les démarches d'inscription peuvent se réaliser par mails, mais d'autres solutions peuvent être envisagées.



N'hésitez pas à contacter les numéros suivants pour plus d'information et pour toute aide aux démarches.:

04 95 25 13 46 - 06 43 27 00 44 ou par mails : e.ferri@ca-ajaccien.fr



Par ailleurs n'oubliez pas que l'ensemble, des services du CIAS, reste à votre disposition 7j/7 aux numéros suivants:

- CIAS AIUTU: Service social/ accès aux droits/ personnes isolées/ Familles: 04 95 51 52 88 - 07 86 73 63 73 ou par mails: mh.moretti@ca-ajaccien.fr



- CIAS ANZIANI/Cohésion sociale: Services aux séniors (avec notamment le portage de repas et les paniers de la solidarité):

04 95 25 13 46 - 06 43 27 00 44 ou par mails : e.ferri@ca-ajaccien.fr



De plus les services suivants restent ouverts et poursuivent leurs missions auprès des séniors et des plus fragiles:

- Le service de portage de repas à domicile

- Le service de distribution de colis alimentaires : les paniers de la solidarité.

- Le service social reste mobilisé pour des interventions à la demande et selon les besoins ( urgence sociale, informations, soutien aux démarches, etc.....).



Toutes ces informations ont été rassemblées sur deux flyers que vous trouverez ci-joint.



Barbara Serreri- Directrice

Centre Intercommunal d'Action Sociale du pays Ajaccien

