C’est parti pour l'Appel à Projets Aidants 2020! Chjama à prughjetti di u "Crédit Agricole" à prò di l'urganisimi d'intaressu ginirali pà quelli ch'aiutani i so malati



Pour la 10année consécutive, le Crédit Agricole Assurances lance un Appel à Projets (AAP) national en faveur des organismes d’intérêt général qui soutiennent les proches aidants.Vous trouverez ci-joint la brochure de présentation de cet AAP, lancé du 2 mars au 9 avril 2020.Soutien aux projets visant trois thématiques :Ci-joint l’adresse du site internet pour toute information complémentaire ainsi que l’accès au formulaire de candidature : https://www.ca-assurances.com/Chaines/Responsables-et-engages/C-est-parti-pour-l-Appel-a-Projets-Aidants-2020 Bonne participation pour celles et ceux qui candidatent ! CAA-Brochure Aidants2020.pdf (145.99 Ko)



