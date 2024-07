« Bouge 30 minutes par jour » à Ajaccio : du sport gratuit et accessible à tous ! On connaissait le slogan « Consommez 5 fruits et légumes par jour » dont l’objectif est de mieux encadrer nos habitudes alimentaires afin de manger plus varié et plus équilibré.



A l’occasion des Jeux Olympiques de Paris, le nouveau cheval de bataille des pouvoirs publics est d’assurer la promotion de l’activité physique et sportive sous la forme d’une « grande cause nationale » (GCN).





L’objectif de cette campagne de sensibilisation, présentée autour du slogan « Bouge 30 minutes chaque jour», est d’inciter les Français à adopter des modes de vie moins sédentaires.



En effet, on ne présente plus les bienfaits d’une activité sportive à la fois sur la santé physique et mentale.



Chez les adultes, l’activité physique régulière peut aider à réduire le risque de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques, le diabète et certains cancers. Elle peut également aider à améliorer la qualité du sommeil, à réduire le stress et à améliorer l’humeur.



Chez les enfants, l’activité physique régulière peut aider à améliorer la santé cardiovasculaire, à renforcer les muscles et les os, à réduire le risque de maladies chroniques et à améliorer la qualité du sommeil. Elle peut également aider à améliorer la concentration et les performances scolaires.



A ce titre, le gouvernement rappelle aussi que la sédentarité a un coût : « Elle génère chaque année, en France, 17 milliards d’euros, tandis que le coût de l’obésité s’élève à 10 milliards d’euros » (étude Asterès de mars 2022).



Cette grande cause nationale s’articule autour de la mobilisation de tous les acteurs sportifs pour valoriser la place du sport dans notre société et inciter les Français à y adhérer.



La Ville d’Ajaccio, avec le soutien de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES), a épousé cette grande cause nationale en proposant tout au long de l’année plusieurs rendez-vous.



« Cette initiative peut aider les adultes et les enfants à adopter un mode de vie plus sain ainsi que de bons réflexe grâce à de nombreuses actions de sensibilisation coordonnées autour de chaque animation. Ils peuvent aussi s’épanouir dans une des pratiques sportives, ce qui peut les encourager à s’inscrire dans la régularité. La Ville d’Ajaccio est la seule collectivité à l’échelle régionale à s’être inscrite dans ce dispositif », souligne Jean-Michel Ferracci, chef des animations sportives de la Ville d’Ajaccio, en charge de la mise en œuvre de ce programme.



Ainsi, depuis le mois de janvier, des rendez-vous sportifs sont proposés tous les 30 du mois à destination de divers publics (jeunes, seniors, publics handicapés ou scolaires...). Ils doivent se poursuivre jusqu’au mois de décembre, avec la participation de nombreux partenaires comme l’école municipale des sports, les écoles et les centres de loisirs de la ville.



Découvrez les rendez-vous proposés pour cette saison estivale. Toutes les animations sont gratuites :



Animation Aquagym sur les plages ajaccienne : Mardi 30 juillet 2024 Aquagym :

Lieu : plage de Marinella et de Tahiti (le Ricanto)

Horaires : 08h30– 09h00 – groupe 1

09h15-9h45 – groupe 2

10h00-10h30 – groupe 3

Activités de 30’ : apprentissage de l’aquagym par groupe



Renseignements et inscriptions : Direction des sports de la Ville d’Ajaccio

Tél. : 04 95 50 41 55

Mail :



Atelier initiation danse : Mardi 30 juillet 2024 Danses de salon :

Lieu : Hall du complexe Rossini.

Horaires : 20h30 – 22h30.

Activités de 30’ : apprentissage de diverses danses…



Renseignements et inscriptions : Direction des sports de la Ville d’Ajaccio

Tél. : 04 95 50 41 55

Mail :



Randonnée aquatique en paddle et kayak autour des îles Sanguinaires : Samedi 30 août 2024 Randonnée aquatique en paddle et kayak :

Lieu : Départ et arrivée à la mise à l’eau de la Parata.

Horaires : 08h30– 10h30

Sensibilisation autour des pratiques aquatiques écologiques pour la grande cause de la protection des océans et des mers

Renseignements et inscriptions : Direction des sports de la Ville d’Ajaccio

Tél. : 04 95 50 41 55

Mail :

