BOURSE AU PERMIS 2020, C'EST PARTI ! 20 HEURES DE CONDUITE GRATUITES POUR LES JEUNES

Dossier d'inscription à remettre avant le 27 Juin 2020



La Ville d’Ajaccio et le Centre social Saint-Jean, lance la neuvième édition de la Bourse au permis. Pour y participer, il faut avoir entre 18 et 25 ans et remettre les dossiers au centre social Saint-Jean avant le 27 Juin 2020.



«Ta ville t’aide à financer ton permis de conduire» / «Ma ville je l’aide aussi». C’est autour d’un partenariat « gagnant-gagnant » que la Ville d’Ajaccio via le centre social municipal Saint-Jean a lancé la « Bourse au permis ».



Ce dispositif national issu d’un partenariat entre l’Etat et les collectivités, ici adapté pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans, les aide à financer le « précieux sésame », vecteur de liberté, d’insertion sociale, et de mobilité. Car le permis de conduire reste un atout pour mieux s’insérer professionnellement.



Ce projet soutenu financièrement par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) via le Conseil Intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) et la Ville se veut inclusif et vise l’ensemble des populations du pays ajaccien.



Pour ce faire, la Ville d’Ajaccio propose aux jeunes la possibilité de passer les épreuves du permis de conduire en finançant pour 10 d’entre eux, 20 heures de conduite obligatoires (nombre d’heures fixées par la loi)*.

En échange, la collectivité demande aux bénéficiaires de rendre un service d’intérêt général en s’investissant en moyenne 30 heures dans un projet social ou humanitaire auprès d’associations partenaires ou choisies par leur soin.



Un accompagnement complet



Après l’aval du conseil municipal, le Centre social municipal Saint-Jean s’engage à verser directement la bourse à l’école de conduite conventionnée.



Il assure aussi grâce à l’intervention d’un animateur, le suivi entre l’auto-école et le jeune bénéficiaire, ainsi que l’effectivité du service rendu.



Pour chaque candidat, cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation afin de mesurer le taux de réussite de l’opération.



Frais d’inscription et cours théoriques à la charge du bénéficiaire*-

DOSSIER D'INSCRIPTION Téléchargez en pièce jointe le dossier d'inscription à remettre avant le 27 Juin 2020

- soit directement au Centre social de Saint Jean Avenue Moncey 6, rue Cardinali - 20000 AJACCIO

- soit par mail :

Renseignements : 04.95.10.91.80



