Associ in festa 2024 A festa di l'associ si farà sabbatu u 14 di sittembri annant'à a piazza Miot da 10 ori sin'à 6 ori è mezu

Notez bien la date ! Samedi 14 septembre 2024, la Ville d’Ajaccio organise Place Miot, de 10h00 à 18h30, son événement incontournable de la rentrée.



Cette manifestation se veut être un moment festif, mais surtout une vitrine à ciel ouvert de la richesse associative de notre territoire. À dimension sociale, humanitaire, culturelle, artistique, sportive, éducative, etc., les associations et clubs présents ce jour-là démontreront, une nouvelle fois, leur dynamisme et leur créativité.



Une opportunité pour ces partenaires majeurs de notre quotidien, très attachés à ce moment de partage et de convivialité, non seulement de faire connaître leurs actions, mais aussi de recruter de nouveaux membres et de tisser des liens avec d’autres acteurs de la vie locale,



Et pour vous visiteurs, l’occasion idéale de venir vous renseigner auprès d'eux, d'inscrire vos enfants ou vous-même à une ou plusieurs activités en cette rentrée scolaire, ou encore de vous engager dans une démarche de bénévolat auprès d'associations toujours en demande de personnes de bonne volonté.



Vous l'aurez compris ! Vous êtes attendus nombreux à ce grand rendez-vous annuel.

V'aspittemi numarosi !

