Arrêtés municipaux du 1er au 25 mars

20-1929 portant stationnement interdit et limitation de vitesse à 30km/h du 25 février au 25 mars 2020 29 cours Napoléon au droit de la paroisse Saint Roch dans le cadre de travaux.



20-1701 portant restriction de la circulation et limitation de vitesse à 30km/h du 24 février au 24 mars 2020 29 boulevard Georges Pompidou dans le cadre de travaux.



20-1931 portant neutralisation de voie de circulation les 4 et 5 mars de 20h00 à 03h00 63, cours Napoléon dans le cadre de travaux.



20-1932 portant stationnement interdit et autorisation temporaire de stationnement le 27 mars et les 2, 3, 9, 10, 16 et 17 avril de 07h30 à 11h30 boulevard Lantivy au droit de l'école maternelle Soeur Alphonse sur 2 emplacements dans le cadre d'une activité cirque proposée aux élèves.



20-1992 portant restriction de circulation par alternat manuel à compter du 2 mars jusqu'au 2 avril 2020 Chemin de Ranucchietto dans le cadre de travaux de raccordement sur réseau téléphonique.