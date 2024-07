Après 5 ans de mise en œuvre, l’OPAH des Cannes touche à sa fin Lancée par la Ville d’Ajaccio et ses partenaires en 2019, l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) des Cannes, ayant pour objet la lutte contre le mal logement, est arrivée à son terme au 1er juillet 2024, après 5 années de mise en œuvre opérationnelle.



Au titre de ce programme, qui concerne plusieurs copropriétés du quartier, la réhabilitation de 33 logements a d’ores et déjà été achevée. Une vingtaine de dossiers est en cours d’instruction et viendra solder les 9,3 millions de subventions (chiffre non définitif) alloués par les financeurs que sont la Ville d’Ajaccio, l’ANAH, la CAPA et la Collectivité de Corse. Les propriétaires ou propriétaires bailleurs qui désirent financer leurs travaux devront désormais s’adresser directement à l’ANAH, en dehors du cadre de l’OPAH.



Plusieurs dossiers acceptés par l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH) avant la fin du dispositif de l’OPAH des Cannes, arrivé à son terme au 1er juillet 2024, font encore l’objet de demande d’individualisation des subventions en conseil municipal. Raison pour laquelle, lors de la séance du 18 juillet dernier, les élus ont délibéré sur cinq demandes de propriétaires et propriétaires bailleurs pour la réhabilitation de leur logement. Cette étape administrative constitue un préalable nécessaire pour pouvoir financer leur projet.



Elle permet surtout aux bénéficiaires de recevoir la totalité de leur financement sur une seule opération, en incluant notamment une avance de subvention pour le compte de la CAPA et de la Collectivité de Corse.



Une dizaine de dossiers d’individualisation de subventions restent encore à traiter dans les mois à venir. Ils comptent parmi les derniers projets qui viendront clôturer l’opération programmée de l’habitat des Cannes.



En effet, les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs qui souhaitent déposer une demande de financement devront désormais s’adresser directement à l’ANAH.



« Pour l’heure, il n’est pas prévu un deuxième dispositif sur le quartier même si une réflexion est engagée suite au bilan de l’opération car il reste des copropriétés nécessitant des travaux de réhabilitation et cela demande des financements importants qui doivent être contractualisés. En prévision d’un futur dispositif d’accompagnement, il a été réalisé des diagnostics complémentaires sur les differents immeubles », indique Laurent Rivière, directeur de l’Habitat et du Renouvellement Urbain à la Ville d’Ajaccio.



Cette opération, dont le suivi d’animation a été géré par l’agence Urbanis pour le compte de la Ville, s’achève donc au terme de 5 années d’activité.



Contractualisé en 2017 par la Ville d’Ajaccio, en partenariat avec l’ANAH, la CdC et la CAPA, l’OPAH des Cannes s’est révélé un véritable outil au service de la réhabilitation du parc immobilier bâti.



Elle a permis de financer des projets visant à améliorer l’offre de logement sur le périmètre défini de huit résidences du quartier : Binda, les Cannes, les Troènes, les Saules-Peupliers, les Primevères, Cala di Sole, Candia, l’Orangerie, correspondant ainsi à 720 logements.



A ce jour, 33 dossiers de parties privatives ont été finalisés avec 2,7 millions d’euros de crédits engagés dont 80% émanent de l’ANAH.



Ces aides, qui s’adressent aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, permettent de financer des travaux d’amélioration de l’habitat au titre d’une réhabilitation, de travaux d’isolation ou d’adaptabilité.

Deux copropriétés rénovées dans le cadre du dispositif La convention qui lie la Ville à ses partenaires a bénéficié, au fil des ans, de plusieurs actualisations financières.



De plus, un accompagnement de l’ANAH pour les copropriétés, via un dispositif initiative copropriétés datant de 2018, a permis à la Ville d’Ajaccio de capter de nouveaux financements au titre « des copropriétés dégradées du quartier des Cannes ».



Pour les deux dernières années du programme, 6 155 270 euros d’aides ont été mobilisées, dont 4 571 80 euros proviennent de l’ANAH. Au total, ce sont 9,3 millions d’euros de travaux qui ont été votés dans le cadre de ce dispositif (cumulés avec les 2,3 millions d’euros de subventions déjà engagées).



A ce titre, la copropriété de Cala di Sole s’offre une nouvelle jeunesse. La rénovation concerne trois immeubles, pour un total de 82 logements. Le programme a débuté en septembre 2022 par la réfection du bâtiment A. Il porte sur des travaux de réhabilitation énergétique, par la mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur, la rénovation des façades, de la toiture, ainsi qu’une remise aux normes des balcons et de la sécurité incendie. Ce programme a fait suite à un diagnostic qui établissait un état de dégradation important de ces parties communes.



Les quatre immeubles (A, B, C, D) de la copropriété BINDA vont également bénéficier de travaux de réhabilitation énergétique et de rénovation, soldant ainsi ce vaste programme de l’OPAH des Cannes. Le projet est actuellement en cours de montage financier.



Dans les prochains mois, la Ville d’Ajaccio va lancer l’OPAH-RU du centre-ville, un dispositif de réhabilitation à destination des logements anciens, d’immeubles dégradés à requalifier pour favoriser l’attractivité et l’image du centre-ville. Elle prendra le relai sur cette opération avec comme principaux objectifs la réhabilitation de logements vacants, l’aide à l’accession à la propriété, la modernisation des copropriétés et la rénovation d’immeubles.

