Appel à projets du Fonds MAIF pour l’Éducation Chjama à prughjetti pà u fondu MAIF pà l'iducazioni

Le Fonds MAIF pour l’Éducation propose chaque année un appel à projets dont l’objectif est de faire connaître et récompenser des initiatives d'associations permettant l’accès à l’éducation pour tous.



L’ appel à projets du Fonds MAIF pour l’Éducation, c’est quoi ? Grâce à cet appel à projets, le Fonds MAIF pour l’Éducation souhaite récompenser des actions innovantes et originales favorisant le partage de la connaissance. Ces actions, d’intérêt général à vocation éducative, concernent prioritairement un public défavorisé du fait, par exemple, d’un handicap ou d’une situation sociale difficile. Être lauréat de cet appel à projets du FME, c'est une reconnaissance du travail effectué. Cela nous donne une crédibilité supplémentaire vis-à-vis des partenaires qui nous soutiennent. Brigitte Baumié, directrice artistique de l'association Arts Résonances

Édition 2024 : déposez votre projet jusqu'au 30 mars Vous êtes porteur d'un projet original et innovant favorisant le partage de la connaissance ? Pour participer à l'appel à projets 2024 du Fonds MAIF pour l'Éducation, constituez le dossier de candidature de votre association et envoyez-le nous d'ici au 30 mars 2024, date limite pour postuler. Vous trouverez ici les dossiers à consulter et compléter pour présenter votre candidature et toutes les informations nécessaires pour participer.

Sélection et dotation des projets L’appel à projets 2024 démarre le 22 janvier 2024. Les candidats ont jusqu'au 30 mars pour compléter et envoyer leurs dossiers de candidature.

Dossier de candidature à renvoyer au plus tard le 30 mars 2024 (la date du cachet de la Poste faisant foi), par courrier papier uniquement à :

Fonds MAIF pour l’Education

200 avenue Salvador Allende

79000 NIORT



La sélection se déroule en deux étapes distinctes et complémentaires : L’étape académique : pour chaque académie, un jury identifie la candidature répondant le mieux aux conditions fixées par le Fonds MAIF pour l’Éducation. Au total, 29 lauréats académiques pourront ainsi être récompensés, chacun recevant une dotation de 1 500 euros .

reglement-appel-a-projets-fme-2024.pdf (250.29 Ko)



