Annulation des Journées des Droits de la Femme "Donne In Festa" vendredi 6 mars au Palatinu Face à la contamination possible lors d’un rassemblement, après avoir estimé que la possibilité était quand même importante, l’événement du vendredi 6 mars Done In Festa qui se devait être festif a été reporté.

Nous nous retrouverons très bientôt dans un climat apaisé, cet épisode de contagion nous ne sommes pas préparés psychologiquement, et personne n’a envie d’être malade.



Un grand merci à toute les femmes, les artistes, les sponsors,le public et à très bientôt.







