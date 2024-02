Animations du réseau des médiathèques du 26 février au 2 mars 2024

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 27 FEVRIER AU 2 MARS :

- Défi lecture du mois de février : "Lire un polar écrit par une femme"

- mercredi 28 février à 10h30 : Initiation à la langue corse - 4 ans +

- mercredi 28 février à 14h : Ciné-Club adultes

- samedi 2 mars à 10h : initiation au tricot - Ados/Adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ANIMATIONS DU 26 FEVRIER AU 1ER MARS:

- lundi 26 février à 15h : atelier créatif des p'tits bouts "Pat Patrouille & Cie" animé par Fatiha - 3 ans +

- jeudi 29 février à 15h : Raconte-moi une histoire… animé par Fatiha - 3 ans +

- jeudi 29 février à 16h : Ciné-goûter des p'tits bouts animé par Fatiha - 3 ans +

- vendredi 1er mars à 15h : "Et si on jouait !" après-midi jeux de société animé par Fatiha - 6 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



ESPACE MULTIMEDIA MEDIATHEQUE DES 3 MARIE DU 26 FEVRIER AU 1ER MARS :

- mercredi 28 février à 14h : session jeux sur Switch "Sonic et Mario aux jeux olympiques" - 8 ans +

- mercredi 28 février à 16h : Club Geek "Viens échanger sur les mangas, les anim', la pop culture…" animé par Didier - 12 ans +

- sur demande, rdv informatique individuel "@ la carte" animé par Didier - Public débutant

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 27 FEVRIER AU 2 MARS :

- mardi 27 février à 14h : "Epreuves olympiques" - 8 ans +

- mercredi 28 février à 10h30 : atelier créatif "Fabrique des anneaux olympiques"- 4 ans +

- mercredi 28 février à 14h : atelier créatif "Crée ta flamme olympique" - 7 ans +

- jeudi 29 février et vendredi 1er mars à 14h : atelier créatif "Création d'une fresque sur les JO" - 9 ans +

- vendredi 1er mars à 10h30 : Jeux Zoolympiques - 7 ans +

- samedi 2 mars à 10h30 : Club Manga - 10 ans +

- samedi 2 mars à 14h : Les disciplines olympiques d'un point de vue artistique - 6 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30