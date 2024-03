Animations du réseau des médiathèques du 2 au 23 mars 2024 Ritruveti l'animazioni di i midiatechi di a Cità d'Aiacciu da u 2 sin'à 23 di marzu .



Retrouvez les animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio du 2 au 23 mars 2024.



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 2 AU 23 MARS :

- Défi lecture du mois de mars "Lire un recueil de poèmes"

- samedi 2 mars à 10h : initiation au tricot - Ados/Adultes

- mercredi 13 mars à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 3/5 ans +

- mercredi 13 mars à 14h : 11iéme édition du festival "Au cinéma pour les droits humains", projection-débat autour du film "Apnéa" en présence de Patrick Lofredi, psychologue social et psychothérapeute TCC - Ados/Adultes

- jeudi 14 mars à 16h45 : atelier "Ecriture d'un livre jeunesse" - 7 ans +

- samedi 16 mars à 10h : initiation au tricot - Ados/Adultes

- samedi 16 mars à 10h30 : Bébé lecteur - 6 mois/3 ans

- samedi 16 mars à 11h15 : Initiation à l'anglais - 5/7 ans

- samedi 16 mars à 14h : atelier théâtre - 8 ans +

- samedi 16 mars à 16h : rencontre littéraire avec Ariane Chemin et Grégoire Kauffman autour de leurs derniers ouvrages "Ne réveille pas les enfants" et "L'enlèvement" en partenariat avec Racines de ciel - Public adulte

- mercredi 20 mars à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 3/5 ans +

- mercredi 20 mars à 15h : Ciné-Club adultes "Les femmes artistes" avec le Musée numérique Micro Folie

- jeudi 21 mars à 16h45 : atelier "Ecriture d'un livre jeunesse" - 7 ans +

- samedi 23 mars à 10h : initiation au tricot - Ados/Adultes

- samedi 23 mars à 16h : Printemps des Poêtes - Le rendez-vous littéraire du mois "Rimbaud , un certain jeune homme" animé par Raphael Lahlou - Ados/Adultes

- samedi 23 mars à 17h : Club de lecture adultes



Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA DU MOIS DE MARS:

- mercredis 6, 13, 20 et 27 mars à 14h : Music Maker Jam "Créez des morceaux de musique facilement" - 8 ans +

- jeudis 7, 14, 21 et 28 mars à 14h : Bureautique "Découverte de LibreOffice" - Public adulte

- vendredis 8, 15, 22 et 29 mars à 13h30 : remise à niveau "Les bases de l'utilisation d'un PC" - Adultes

- samedis 9, 16, 23 et 30 mars à 10h30 : Robotique "Programmez un drone avec Scratch" - 10 ans +



Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40





MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ANIMATIONS DU 2 AU 23 MARS:

- vendredi 1er mars à 15h : "Et si on jouait !" après-midi jeux de société animé par Fatiha - 6 ans +

- mardi 5 mars à 14h30 : atelier initiation informatique "Acheter et payer sur Internet" animé par Didier - Public débutant

- mercredi 13 mars à 10h : Bébé lecteur animé par Angelina - 6 mois +

- à la demande, rendez-vous informatique individuel "@ la carte" animé par Didier - Public débutant

- mercredi 20 mars à 16h30 : Club geek animé par Didier - 12 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



ESPACE MULTIMEDIA MEDIATHEQUE DES 3 MARIE DU 2 AU 16 MARS :

- samedi 2 mars à 14h : après-midi session gaming en accès libre "Découverte des différentes consoles de jeux" animé par Didier - 8 ans +

- mercredi 6 mars à 14h : session de jeux sur PS5 animé par Didier - 8 ans +

- mardi 5 mars à 14h30 : atelier initiation informatique "Acheter et payer sur Internet" animé par Didier - Public débutant

- mardi 12 mars à 14h30 : atelier initiation informatique "Scanner, copier et transférer ses documents (PC et smartphone)" animé par Didier - Public débutant

- mardi 19 mars à 14h : atelier initiation informatique "Cybersécurité" animé par Didier - 11 ans +

- sur demande, rendez-vous informatique individuel "@ la carte" animé par Didier - Public débutant



Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME GEEK LAND DU MOIS DE MARS :

- samedi 2 mars à 14h : après-midi session gaming en accès libre "Découverte des différentes consoles et jeux" animé par Didier - 8 ans +

- mercredi 6 mars à 14h : session jeux sur PS5 animée par Didier - 8 ans +

- mercredi 13 mars à 14h : session de jeux sur Switch animée par Didier - 8 ans +

- vendredi 15 mars à 17h : soirée session gaming en accès libre "Découverte des différentes consoles et jeux" animée par Didier - 15 ans +

- mercredi 20 mars à 14h : session découverte casque RV "Expérience ludique autour de la réalité virtuelle" animée par Didier - 8 ans +



Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50





MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 2 AU 23 MARS :

Durant tout le mois de mars et à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, exposition numérique "Elle, résistante, militante, battante", sélection de femmes dans le sport

- samedi 2 mars à 10h30 : Club Manga - 10 ans +

- samedi 2 mars à 14h : Les disciplines olympiques d'un point de vue artistique - 6 ans +

- mardi 5 mars à 14h : "Olympiades culturelles" animées par Lili's Stories, challenge sportif - 9/16 ans +

- mercredi 6 mars à 10h30 : Memory "Sports olympiques"- 4 ans +

- mercredi 6 mars à 14h : "Les hymnes nationaux…" - Tout public

- jeudi 7 mars à 10h30 : Tangram "Jeux olympiques" - 4 ans +

- jeudi 7 mars à 14h : Club de lecture avec Yassi Nasseri - Tout public

- vendredi 8 mars à 10h : Qi Gong avec Renato Bianco - Tout public

- vendredi 8 mars à 14h : Sculpture JO - 7 ans +

- samedi 9 mars à 10h30 : Coloriage "Drapeaux jeux olympiques" - 4 ans +

- samedi 9 mars à 14h : Quiz "Sport" - Tout public

- mercredi 13 mars à 10h30 : lecture de contes- 3 ans +

- mercredi 13 mars à 14h : Jeux de légendes - 8 ans +

- samedi 16 mars à 10h : jeu de l'oie géant "Journée des droits des femmes" avec Lili's Stories - 9/16 ans +

- samedi 16 mars à 14h : Rédige le portrait d'une journaliste de ton choix - 9 ans +

- mercredi 20 mars à 10h30 : atelier peinture des tout-petits "Expression libre"- 4 ans +

- mercredi 20 mars à 14h : Découvrir le métier de journaliste - 11 ans +

- samedi 23 mars à 10h : Ciné des tout-petits - 3 ans +

- samedi 23 mars à 14h : Apprendre avec des images de presse - 6 ans +



Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30

MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 12 AU 16 MARS :

- mercredi 13 mars à 14h : club de lecture "Tout-petit temps calme en lecture" - Jeune public

- jeudi 14 mars à 14h : Club de lecture adultes

- samedi 16 mars à 10h : atelier jeu de cartes Pokemon - 8 ans +

- mercredi 20 mars à 10h : atelier bébé lecteur animé par Antonia - Jusqu'à 3 ans

- mercredi 20 mars à 11h : atelier initiation anglais animé par Antonia - 5/8 ans

- vendredi 22 mars à 14h : Ciné-Club adultes

- samedi 23 mars à 13h : Samedi Magic, initiation et partie de jeu de cartes Magic l'Assemblée - 14 ans +



Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81





BIBLIOTHEQUE DE MEZZAVIA - PROGRAMME DU 11 AU 14 MARS :

- Mercredi 13 mars à 9h30 : atelier Bébé lecteur animé par Antonia - 6 mois/3 ans

- Mercredi 13 mars à 10h15 : lecture de contes animé par Antonia - 3 ans +

- Mercredi 13 mars à 11h : Initiation anglais animé par Antonia - 5/8 ans



Renseignements et inscriptions au 04.95.22.96.46

