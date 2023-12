Animations du réseau des médiathèques du 13 au 23 décembre 2023

MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ANIMATIONS DU 13 AU 23 DECEMBRE :

- mardi 12 décembre à 15h : atelier numérique @ la carte animé par Marie - Public débutant

- mercredi 13 décembre à 9h30 : Baby art animé par Aurélie - 6 mois +

- jeudi 14 décembre à 16h30 : Rdv blabla et papotage animé par Fatiha - Tout public

- mardi 19 décembre à 15h : atelier numérique @ la carte animé par Marie - Public débutant

- mercredi 20 décembre à 15h : Confection de biscuits de Noël animé par Aurélie - 3 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 12 AU 16 DECEMBRE :

- mercredi 13 décembre à 10h30 : lecture de conte "Le chant de Noël" de C.Dickens - 3 ans +

- mercredi 13 décembre à 14h : atelier créatif "Fabrique ta guirlande de Noël" - 8 ans +

- mercredi 13 décembre à 15h30 : spectacle "Poulie…poulettes !" de P.Grenier - 3/7 ans

- samedi 16 décembre à 10h30 : atelier créatif "Déco anges de Noël " - 6 ans +

- samedi 16 décembre à 14h : Cricut Maker "Mug de Noël" - 11 ans +

- mercredi 20 décembre à 10h30 : Ciné des tout-petits spécial Noël - 3 ans +

- mercredi 20 décembre à 14h : Ciné Club jeunesse spécial Noël - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 12 AU 16 DECEMBRE :

- mercredi 13 décembre à 14h : atelier jeu de cartes Pokémon - 8 ans +

- jeudi 14 décembre à 14h : projection film de Noël - Tout public

- samedi 16 décembre à 13h : samedi Magic initiation et parties de jeu de cartes Magic l'Assemblée - Tout public

- jeudi 21 décembre à 14h : projection film de Noël - Tout public

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



BIBLIOTHEQUE DE MEZZAVIA - PROGRAMME ANIMATIONS DU 11 AU 14 DECEMBRE :

- mercredi 13 décembre à 9h30 : atelier Bébé lecteur - 6 mois / 3 ans

- mercredi 13 décembre à 10h15 : lecture de contes - 3 ans +

- mercredi 13 décembre à 11h : initiation à l'anglais - 5/8 ans

Renseignements et inscriptions au 04.95.22.96.46