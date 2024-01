Animations du réseau des médiathèques du 10 au 20 janvier 2024

MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 10 AU 20 JANVIER :

- dans le cadre des #Nuitsdelalecture, du 9 au 20 janvier : concours de dessin "Le corps dans l'avenir"

- mercredi 10 janvier à 10h30 : Bingo "Corps humain" - 4 ans +

- mercredi 10 janvier à 14h : Puzzle géant du corps - 8 ans +

- jeudi 11 janvier à 14h : Rencontre avec l'auteure et illustratrice Géraldine Alibeu - Tout public

- samedi 13 janvier à 10h : Ciné des tout-petits - 3 ans +

- samedi 13 janvier à 14h : Karaoké comptines du monde - Tout public

- mercredi 17 janvier à 10h30 : Coloriage "Corps humain" - 3 ans +

- mercredi 17 janvier à 14h : Jeu de l'oie - 8 ans +

- dans le cadre des #Nuitsdelalecture, samedi 20 janvier à 10h15 : "Hug Day" (21 janvier historique), moment de bienveillance "Ice Braker"

- dans le cadre des #Nuitsdelalecture, samedi 20 janvier à 10h30 : Escape Game jeunesse - 6/11 ans

- dans le cadre des #Nuitsdelalecture, samedi 20 janvier à 16h : vote et résultat concours de dessin

- dans le cadre des #Nuitsdelalecture, samedi 20 janvier à 16h30 : lecture de texte sur le corps - Adulte et jeunesse

- dans le cadre des #Nuitsdelalecture, samedi 20 janvier à 17h : projection documentaire "Découverte de Jack l'éventreur (histoire, contexte et enquête) par Raphael Lahlou

- dans le cadre des #Nuitsdelalecture, samedi 20 janvier à 18h : Escape Game - 11 ans +/Adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ANIMATIONS DU 10 AU 20 JANVIER :

- mercredi 10 janvier à 10h : Bébé lecteur animé par Fatiha - 6 mois +

- mercredi 10 janvier à 15h30 : Les ateliers cuisine des p'tits bouts "Roule galette" animé par Aurélie - 6 mois +

- jeudi 11 janvier à 16h30 : Book Club animé par Maria Talamoni - Tout public

- mercredi 17 janvier à 15h : Et si on jouait ! après-midi jeux de société animé par Fatiha - 6 ans +

- vendredi 19 janvier de 10h à 16h : séance de massage réflexologique animé par Muriel Giovannai diplomée en réflexologie - 18 ans +

- dans le cadre des #Nuitsdelalecture, samedi 20 janvier à 10h : conte théâtralisé "Pinocchio" animé par Fatiha - 3 ans +

- dans le cadre des #Nuitsdelalecture, samedi 20 janvier à 15h : Séance de tatoos éphémères - 6 ans +

- dans le cadre des #Nuitsdelalecture, samedi 20 janvier à 16h : atelier "Crée ton avatar" animé par Fatiha - 6 ans +

- dans le cadre des #Nuitsdelalecture, samedi 20 janvier à 18h : atelier Blabla et papotage "Le corps"- Tout public

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 10 AU 20 JANVIER :

- mercredi 10 janvier à 10h : atelier manuel "Arbre à souhaits japonais 2024" - 8 ans +

- samedi 13 janvier à 10h : atelier jeu de cartes Pokémon - 8 ans +

- samedi 13 janvier à 13h : samedi Magic initiation et parties de jeu de cartes Magic l'assemblée - 14 ans +

- dans le cadre des #Nuitsdelalecture, samedi 20 janvier à partir de 19h : lecture de nouvelles avec les éditions Puimaginaire et escape game Batman - 12 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



BIBLIOTHEQUE DE MEZZAVIA - PROGRAMME DU 15 AU 19 JANVIER

- Mercredi 17 janvier à 9h30 : atelier Bébé lecteur animé par Antonia - 6 mois/3 ans

- Mercredi 17 janvier à 10h15 : lecture de contes animé par Antonia - 3 ans +

- Mercredi 17 janvier à 11h : Initiation anglais animé par Antonia - 5/8 ans

Renseignements et inscriptions au 04.95.22.96.46



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 10 AU 20 JANVIER :

- Défi lecture du mois de janvier : "Lire un livre de poche"

- Dans le cadre des #Nuitsdelalecture, durant tout le mois : exposition thématique sur le thème du corps "Hybridité dans la mythologie gréco-romaine" - Tout public

- mercredi 10 janvier à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 3 ans +

- mercredi 10 janvier à 14h : Ciné-Club adultes

-mercredi 10 jancier à 17h30 : Représentation musicale des élèves du Conservatoire Henri Tomasi - Tout public

- jeudi 11 janvier à 16h45 : atelier "Ecriture d'un livre jeunesse" - 7 ans +

- vendredi 12 janvier à 14h : projection thématique et atelier sur la condition féminine animé par Amnesty International - Ados/Adultes

- samedi 13 janvier à 10h : initiation au tricot - Ados/Adultes

- samedi 13 janvier à 10h30 : Bébé lecteur - 3 ans +

- samedi 13 janvier à 11h15 : Initiation à l'anglais - 5/7 ans

- samedi 13 janvier à 14h : atelier théâtre - 8 ans +

- Dans le cadre des #Nuitsdelalecture, jeudi 18 janvier à 14h : projection thématique sur le thème du corps - Ados/adultes

- Dans le cadre des #Nuitsdelalecture, vendredi 19 janvier à 10h30 : visite thématique 30 minutes, 1 œuvre sur le thème du corps - Tout public

- Dans le cadre des #Nuitsdelalecture, samedi 20 janvier à 18h : lecture à haute voix en partenariat avec Racines de ciel - Tout public

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



ESPACE MULTIMEDIA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DURANT LE MOIS DE JANVIER :

- mercredis 10, 17, 24 et 31 janvier à 14h : Warsow "Mini tournoi" - 8 ans +

- jeudis 11, 18 et 25 janvier à 14h : DreanStudio "Créez des images époustouflantes avec l'IA" - Tout public

- vendredis 12, 19 et 26 janvier à 13h30 : remise à niveau "Les bases de l'utilisation d'un PC" - Adultes

- samedi 13 janvier à 10h30 : réalité virtuelle "Visite de Pompéi" - Tout public

- samedi 20 et 17 janvier à 10h30 : Cyber-prévention : Généralités sur les menaces d'Internet" - Adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40