Amélioration de la sécurité Rue Chanoine Maestroni

Avemu da fà travagli in a stretta Maestroni da migliurà a sicurità

Dans le cadre de l'entrée de la rue Chanoine Maestroni dans le domaine public communale, des travaux de sécurisation de chaussée et de finition d'enrobés ont été réalisés, le traçage de la signalétique et des stationnements de la copropriété sont en cours.