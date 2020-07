Ajaccio marraine du navire militaire Commandant Ducuing Le fameux aviso Commandant l'Herminier étant désarmé depuis plus d'un, la Ville d'Ajaccio est désormais marraine du patrouilleur de haute-mer Commandant Ducuing. Retour en images d'une cérémonie vieille de plusieurs siècles



Des années durant la Ville d'Ajaccio a été la marraine de l'aviso Commandant L'Herminer, à présent désarmé. Attaché aux traditions, le maire d'Ajaccio a souhaité parrainer un nouveau navire militaire. « La ville a une attache à la mer que nul ne pourrait lui contester, ainsi qu’aux forces armées », a déclaré Laurent Marcangeli ce lundi 13 juillet à l'occasion de la cérémonie de parrainage du navire de haute-mer Commandant Ducuing. Ajaccio en effet est le quatrième port militaire de France.



La signature de convention de parrainage en présence du préfet Franck Robine et du député de Corse-du-Sud Jean-Jacques Ferrara, acte officiellement le lien entre Ajaccio et le patrouilleur de haute-mer. Navire polyvalent au spectre d’emploi large, le Commandant Ducuing rempli de nombreuses missions dont la lutte anti-sous-marine dans les eaux côtières et la défense des approches maritimes. Baptisé du nom du commandant Ducuing, il rend hommage à Gabriel Ducuing, officier de marine, pilote d'avion et aérostier français mort pour la France dès le début de la Seconde Guerre Mondiale.



Les cérémonies ont été suivies en présence du commandant Renan Paillereau et de son équipage, 99 hommes et une femme, à la tête duquel il a été nommé en juin dernier. L'équipage a ensuite été invitée à une visite du Palais Fesch-musée des Beaux-arts.





















