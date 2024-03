"Aiacciu Bellu" visites thématiques du patrimoine Ajaccien Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine d'Ajaccio (CIAP) propose des visites guidées thématiques tout public du 4 au 10 mars au départ du CIAP, quai l'Herminier.





Programme : Lundi 4 mars – L’Ajaccio de Napoléon - 15h00

Mardi 5 mars – L’âge d’or d’Ajaccio – 15h00

Mercredi 6 mars – Visite guidée du Palais Fesch – 15h00

Samedi 9 mars – Ajaccio, ville génoise – 15h00

Dimanche 10 mars – Ajaccio, Résistance et Libération – 15h00

https://www.musee-fesch.com/actualite/ouverture-du-ciap-aiacciu-bellu-14-fevrier-2024-1217665



Billetterie en ligne :

https://musee-fesch.tickeasy.com/fr-FR/accueil



Informations :Billetterie en ligne :

