ASSOCI IN FESTA 2024 : LANCEMENT DES INSCRIPTIONS



« ASSOCI IN FESTA » (Fête du Sport et des Associations) qui se déroulera pour cette édition 2024,

le SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2024 de 10H00 à 18H30

PLACE MIOT

eu égard aux travaux entrepris Place de Gaulle.



Quel que soit votre champ d’activité : sport, culture, loisirs, humanitaire, vie de quartier, social, environnement… ce sera pour vous, associations, clubs et partenaires, l’occasion de vous faire connaître, de promouvoir vos activités, de vous rencontrer et surtout de favoriser de nouvelles adhésions. Une manifestation ponctuée de démonstrations sportives et culturelles, d’initiations, d’ateliers…



DÉROULEMENT :

Samedi 14 Septembre 2024 : 7h30 à 9h30 : Installation des associations sur stand et espaces dévolus

10h00 : Discours officiel d’ouverture de la manifestation puis lancement de la journée jusqu’à 18h30 Les démonstrations sur podium (1 seul passage par association) et espace tatamis débuteront à 11h00 jusqu’à 18h00



RAPPEL : Aucune vente de produits n'est autorisée dans le cadre de cette manifestation.



La fiche d’inscription et le coupon réponse du règlement de la manifestation dûment renseignés, sont à adresser par mail AUX DEUX ADRESSES SUIVANTES : relaisdesassociations@ville-ajaccio.fr et m.remiti@ville-ajaccio.fr



DATE BUTOIR DE PRISE EN COMPTE DES INSCRIPTIONS : Vendredi 28 Juin 2024 dernier délai.



Assurez-vous IMPERATIVEMENT, AVANT L'ENVOI DE VOTRE INSCRIPTION , de pouvoir disposer des ressources humaines nécessaires à la tenue de votre stand ce jour-là.



Renseignements :

Marie-France Remiti - Direction Animations Sportives: 04 95 50 41 56

FICHE INSCRIPTION.doc (151 Ko)
REGLEMENT ASSOCI IN FESTA 2024.docx (98.7 Ko)
COUPON A REMPLIR.docx (87.54 Ko)

REGLEMENT ASSOCI IN FESTA 2024.docx (98.7 Ko)

COUPON A REMPLIR.docx (87.54 Ko)



