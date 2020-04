APPELS A PROJETS FDVA 2020 DATE BUTOIR DE DÉPÔT DES DEMANDES REPOUSSÉE AU 15 MAI 2020 INCLUS



les AAP FDVA sont prolongés jusqu'au 15 mai 2020 inclus.



Pour rappel, la saisie des demandes de subventions est dématérialisée et doit obligatoirement passer par "le compte asso" à l'adresse



Les associations doivent en premier lieu créer un compte pour avoir accès aux différents appels à projets et déposer leurs demandes.

Aucun dossier papier ne sera accepté.



Pour le FDVA axe 1 « Formation », sélectionner la fiche n°700

Pour le FDVA axe 2 « Fonctionnement global d’une association», sélectionner la fiche n° 701

Pour le FDVA axe 2 « Nouveaux projets ou projets innovants », sélectionner la fiche n° 702

Renseignements et tutoriels disponibles sur:



http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html



Par ailleurs, je vous invite à consulter gratuitement le "Guide de survie à l'usage des associations en période de confinement" créé par Associations mode d'emploi.

https://fr.calameo.com/read/004606316cb7b88af2233



Muriel TACHÉ

Chargée de mission régionale Politique de la ville

Déléguée régionale à la vie associative

Pôle Cohésion Sociale, Jeunesse et Vie Associative

DRJSCS de Corse

muriel.tache@jscs.gouv.fr



Gwenn AUBE

Conseillère d'Education Populaire et de Jeunesse

Chef de projet départemental du service national universel -Déléguée départementale à la vie associative

Service Politique de la Ville Jeunesse et Sports DDCSPP de la Corse du Sud

18 Avenue Colonel Colonna d'Ornano, 20000 Ajaccio

gwenn.aube@corse-du-sud.gouv.fr

https://www.maiassociations2a.fr/

