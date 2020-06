APPEL A PROJETS SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : Initiative pour la solidarité internationale (ISI) 2020 ​Rester ouverts au monde et créer des liens de solidarité, même sans partir à l’autre bout de la planète…

Dans la crise que nous traversons, malgré les restrictions de circulation, il est essentiel d’aider les jeunes à découvrir d’autres cultures, à s’engager dans des actions solidaires et à contribuer au développement d’une citoyenneté mondiale. Pour répondre à cet enjeu, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) a décidé de lancer une Initiative en faveur de la solidarité internationale (ISI) en partenariat avec le Fonjep.



Êtes-vous concernés par cet appel à initiatives ? par cet appel à initiatives ?

Associations, vous avez des idées pour expérimenter de nouvelles manières d’agir avec des jeunes (jusqu’à 30 ans) sur cette thématique dans un contexte de crise internationale ? Alors c’est ISI ! L’appel à Initiatives en faveur de la solidarité internationale peut constituer une aide si vous voulez :

-> Accompagner des échanges sur l’interculturalité (Axe 1) À distance entre jeunes de France et d’un pays partenaire,

En France, par petits groupes, entre des jeunes d’horizons et de parcours variés -> Sensibiliser des jeunes à l’interculturalité et à la solidarité internationale (Axe 2)



Quelle aide ? L’appel à projets est doté d’une enveloppe globale de 300 000 €.

La subvention accordée pourra atteindre jusqu’à 3 000 € maximum par projet retenu.

Elle ne devra pas représenter plus de 60 % du budget global de l’action

QUELS SONT LES PROJETS ÉLIGIBLES ?

Pour être éligible, le projet : doit être porté par association française de loi 1901 ou 1908 pour les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

loi 1901 ou 1908 pour les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin doit s’adresser et/ou être construit avec des jeunes (jusqu'à 30 ans)

(jusqu'à 30 ans) doit se dérouler pendant l’été (entre le 6 juillet et le 6 septembre)

(entre le 6 juillet et le 6 septembre) ne doit pas être un projet déjà en cours

Attention : les projets déjà financés par le MEAE (notamment via l'AFD) ne pourront pas être de nouveau financés par le MEAE dans le cadre de cet appel à initiatives.



En savoir plus sur les critères d'égibilité

https://www.fonjep.org/sites/default/files/public/fonjep_ckeditor/pdf/Solidarite-Int/REGLEMENT-ISI2020.pdf



QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS À TITRE INDICATIF

Les projets doivent proposer de nouvelles manières d’éprouver la solidarité internationale, à travers des activités collectives, solidaires et durables, se révélant des réponses innovantes dans un contexte de crise internationale



Projets qui croisent échange interculturel et solidarité internationale (Axe 1)



Pour une association partenaire des dispositifs JSI-VVVSI :

Il peut s’agir de réinventer leur projet, en choisissant de le réaliser en partie en ligne, afin de maintenir les liens déjà noués entre les jeunes Français et les jeunes étrangers, échanger des regards croisés sur l’impact de la crise dans les différents pays, etc. ;



Pour une association qui accompagne des jeunes au quotidien :

Aider ces jeunes à réaliser un projet en ligne autour de l’échange interculturel et de la solidarité internationale, au travers de partages en ligne, comme : partager des musiques traditionnelles, des recettes de cuisine, des lectures, des deux pays ;

réaliser un concert de musique ou une performance artistique partagée en ligne ;

apprendre les langues de l’un et de l’autre et/ou en débattre sur des sujets tels que la question du genre, de l’environnement, de l’humanitaire et de la solidarité, etc.

Pour une association qui n’est pas une association de jeunesse :

Les associations qui souhaitent s’ouvrir à de nouvelles pratiques solidaires et impliquer des jeunes auprès de leurs publics (association de jumelage, association de solidarité locale, association intervenant dans le champ de l’aide aux personnes âgées, de la santé ou de l’accès au numérique…) pourront par exemple : initier un débat avec les jeunes sur la solidarité avec le public de ces associations en France et ailleurs ;

faire participer les jeunes à un projet de sensibilisation à des gestes barrières, traduits en différentes langues et dans un message adapté aux « jeunes » ;

favoriser l’existence de plateformes numériques pouvant mettre en relation des jeunes du Nord et du Sud ; etc.

Projets qui visent à sensibiliser des jeunes à l’interculturalité et à la solidarité internationale (Axe 2)et

à la solidarité internationale (Axe 2)

Ces actions de sensibilisation seront plus particulièrement destinées à un public jeune éloigné de la solidarité internationale, et vis-à-vis duquel cette thématique est habituellement peu abordée. Il pourra s’agit par exemple de sensibilisation en direction des enfants accueillis dans les accueils de mineurs via l’intégration d’activités visant l’ouverture interculturelle et aux enjeux internationaux dans le cadre des projets pédagogiques.



Le projet ne peut en aucun cas être lié à des actions de prosélytisme religieux ou de propagande politique.



QUEL EST LE CALENDRIER DE CET APPEL À INITIATIVES ? Période de dépôt Du 1er juin au 18 juin 2020 Comités de sélection des projets Du 30 juin au 2 juillet 2020 Annonce des résultats 3 juillet 2020 Période de réalisation des projets Entre le 6 juillet et le 6 septembre 2020



COMMENT PROPOSER UN PROJET ?

1 - Préparez les éléments utiles pour déposer votre dossier en ligne Les informations essentielles sur votre projet à remplir en ligne. Pour avoir un aperçu des informations à fournir, voici le canevas de cette fiche. Une fiche modifiable pré-remplie vous sera proposée en ligne après que vous aurez saisi une partie des informations sur l'application.

Programme d’activités lié au projet (fichier à déposer en ligne)

Récépissé d’enregistrement ou copie de la déclaration au JO de l'association (fichier à déposer en ligne)

Dernier rapport d’activité de l’association (fichier à déposer en ligne)

2 - Rendez-vous sur l'application du Fonjep Si vous avez déjà un compte, il suffit de vous identifier

Si vous n'avez pas de compte, créez-le et renseignez votre fiche association Accédez à l’application en ligne





3 - Créer votre dossier d'appel à initiatives



Pour en savoir plus

Télécharger le règlement complet de l’appel à initiatives



Pour toute information complémentaire, envoyez un mail à









Associations, vous avez des idées pour expérimenter de nouvelles manières d’agir avec des jeunes (jusqu’à 30 ans) sur cette thématique dans un contexte de crise internationale ? Alors c’est ISI ! L’appel à Initiatives en faveur de la solidarité internationale peut constituer une aide si vous voulez :Pour être éligible, le projet :les projets déjà financés par le MEAE (notamment via l'AFD) ne pourront pas être de nouveau financés par le MEAE dans le cadre de cet appel à initiatives.En savoir plus sur les critères d'égibilitéLes projets doivent proposer de nouvelles manières d’éprouver la solidarité internationale, à travers des activités collectives, solidaires et durables, se révélant des réponses innovantes dans un contexte de crise internationaleIl peut s’agir de réinventer leur projet, en choisissant de le réaliser en partie en ligne, afin de maintenir les liens déjà noués entre les jeunes Français et les jeunes étrangers, échanger des regards croisés sur l’impact de la crise dans les différents pays, etc. ;Aider ces jeunes à réaliser un projet en ligne autour de l’échange interculturel et de la solidarité internationale, au travers de partages en ligne, comme :Les associations qui souhaitent s’ouvrir à de nouvelles pratiques solidaires et impliquer des jeunes auprès de leurs publics (association de jumelage, association de solidarité locale, association intervenant dans le champ de l’aide aux personnes âgées, de la santé ou de l’accès au numérique…) pourront par exemple :Ces actions de sensibilisation seront plus particulièrement destinées à un public jeune éloigné de la solidarité internationale, et vis-à-vis duquel cette thématique est habituellement peu abordée. Il pourra s’agit par exemple de sensibilisation en direction des enfants accueillis dans les accueils de mineurs via l’intégration d’activités visant l’ouverture interculturelle et aux enjeux internationaux dans le cadre des projets pédagogiques.Le projet ne peut en aucun cas être lié à des actions de prosélytisme religieux ou de propagande politique.1 - Préparez les éléments utiles pour déposer votre dossier en ligne2 - Rendez-vous sur l'application du FonjepAccédez à l’application en ligne http://applications.fonjep.org/ 3 - Créer votre dossier d'appel à initiativesPour toute information complémentaire, envoyez un mail à solidariteinternationale@fonjep.org REGLEMENT-ISI2020.pdf (437.4 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer