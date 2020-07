A la plage À u mari in Aiacciu malgratu i reguli sanitarii

La plage partie intégrante de l’identité d’Ajaccio. Depuis le 1er juillet la Ville d'Ajaccio a déployé son dispositif de surveillance des sept plages communales pour la saison estivale. Du Ricantu à Capo di Feno, trente-deux nageurs-sauveteurs saisonniers dont un Handiplagiste sont mobilisés 7 jours sur 7, de 11h00 à 18h00. Pour préserver ce patrimoine exceptionnel, les plages sont nettoyées quotidiennement. Chacun à son niveau peut également y participer



Sportives, accessibles, plages du bout du monde ou plages en centre-ville pour allier shopping, découvertes du patrimoine culturel et bains de mer, sur 17km de côte, une variété de plages s’offre aux vacanciers. Consciente de la richesse de ce patrimoine et de sa fragilité aussi, la Ville d’Ajaccio effectue son entretien toute l’année avec une attention particulière l’été au vu de la fréquentation. De la plage du Ricanto à Capo di Feno, la Ville gère l’entretien et la surveillance de sept plages.





Respect des règles d'hygiène

En raison de l'application des mesures sanitaires dues au Covid-19 et suite à l'avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la fréquentation des eaux de baignade, la municipalité a pris la décision de ne pas installer de douche sur les plages ni de toilettes autonomes à usage du public en raison du besoin constant de désinfection des installations et pour éviter tout risque de propagation du virus.



La Ville a mis en place sur les entrées de plages de la signalétique pour le respect des mesures d'hygiène (distanciation sociale et respect des gestes barrières).



Cette année en raison du confinement, certains travaux ont été repoussés et seront engagés prochainement (intervention sur les escaliers des galets et réfection des escaliers de la crique face au cimetière marin)





Les sept plages communales

Ricanto, Saint-François, Trottel, Marinella, Terre Sacrée, Petit capo (Sevani), Grand Capo.

​Plage sécurisée Du 1er juillet au 30 août, 7 jours sur 7, de 11h00 à 18h00, 31 nageurs sauveteurs et un éducateur Handiplage pour la plage Trottel assurent la surveillance des plages et des baignades.



Garant de la sécurité sur son territoire, le maire doit à ce titre, ouvrir à la baignade des zones surveillées et aménagées. Le balisage des eaux de baignade a été installée conformément à la réglementation : La Zone Réservée Uniquement à la Baignade (ZRUB) Zone Interdite aux Engins Motorisés (ZIEM) et chenal.

​Plages propres Dans un souci de préservation de l’environnement, la Ville d’Ajaccio met tout en œuvre pour nettoyer les plages quotidiennement. Des agents titulaires et de jeunes saisonniers effectuent cette tâche manuellement. Pour le respect de leur travail et du cadre naturel, il importe à chacun de ne laisser aucun déchet sur place (papier, mégots, tubes de crème solaire…).



Biodiversité

Depuis lundi 29 juin, le nettoyage mécanique quotidien a repris sur les plages du Ricanto, Trottel, Lazaret et chaque jeudi à la Terre Sacrée. Sur la plage du Ricanto, seule la partie de la plage la plus fréquentée est nettoyée mécaniquement afin de réserver sur la partie plus sauvage la biodiversité. Des agents passent tous les jours à partir de 6h00 pour nettoyer manuellement la plage.



Déjection canine

Des panneaux d’accès à la plage, stipule l’interdiction aux chiens. Des rondes de la police municipale veille au respect de l’arrêté municipal.

​Plages battant Pavillon Bleu



Pour prétendre à la labellisation de nombreux critères sont exigés : Environnementaux (existence d'informations relatives aux sites naturels à respecter, aux espèces animales et végétales protégées, incitation des touristes à utiliser les moyens de locomotion doux, sensibilisation sur les laisses de mer, les débris naturels …)



Gestion des déchets (gestion des ordures ménagères conforme à la réglementation, politique de résorption des décharges brutes, politique de lutte contre les décharges sauvages et mise en œuvre de leur résorption, poubelles sur la plage ou à proximité (moins de 100m), avec consignes de tri claires et visibles



Gestion de l’eau (5 analyses des eaux de baignade minimum par saison avec un maximum d'intervalle de 30 jours, Affichage des résultats d'analyse d'eau sur toutes les plages labellisées, Profil de plage selon la directive 2006/7/CE sur les eaux de baignade, pas d'influence de rejet à proximité des zones de baignade, Assainissement des sanitaires, Point d'eau potable…

NB En raison des précautions sanitaires en vigueur et suite à l'avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la fréquentation des eaux de baignade, la municipalité a pris la décision de ne pas installer de douche sur les plages ni de toilettes autonomes à usage du public en raison du besoin constant de désinfection des installations et pour éviter tout risque de propagation du virus.



Gestion de l'environnement (mise en conformité des documents d'urbanisme, lutte contre le camping-caravaning sauvage, plan local ou régional en cas de pollution accidentelle, niveau de sécurité satisfaisant (matériel et personnel), Affichage des critères du Pavillon Bleu, des coordonnées de Teragir et du site internet du Pavillon Bleu, affichage d'un plan de plage (avec légende et pictogrammes), un niveau adéquat d'équipements en sanitaires, existence d'au moins une plage aménagée pour accueillir les personnes à mobilité réduite (accès et sanitaires), bon entretien des bâtiments, zonage des activités, réglementation de la circulation de véhicules sur la plage, Accessibilité à la plage, Interdiction des animaux sur la plage…) Le Pavillon Bleu est hissé sur les plages de la Terre Sacrée et de Trottel.

​Plages accessibles La plage pour tous, c'est aussi favoriser leur accès aux personnes à mobilité réduite (PMR). Les plages du Ricantu, Trottel et de la Terre Sacrée sont équipées pour permettre d’en profiter en toute sécurité.

A partir du 1er juillet et jusqu'au 30 aout, les personnes en situation de handicap pourront profiter des plaisirs de la baignade sur les sites de Trottel, de la Terre Sacrée et du Ricanto, grâce aux équipements mis en place par la municipalité. 3 tapis PMR sont installés et des tiralos sont mis à disposition du public pendant les ouvertures des postes de secours



La plage du Trottel labellisée Handiplage peut ainsi accueillir des PMR selon un planning établi, affiché sur place. Elle dispose de tapis adapté, de "tiralos" et d’un dispositif pour les déficients visuels.



Le label "Handiplage" apporte une information fiable et objective de l’accessibilité des plages en tenant compte de tous les types de handicaps, développe une offre touristique au niveau des plages.

Ricanto surveillance assurée tous les jours de 11h00 à 18h00

tapis d'accès à la mer

1 tiralo

places de stationnement adaptées Terre Sacrée surveillance assurée tous les jours de 11h00 à 18h00

tapis d'accès à la mer

places de stationnement adaptées

Trottel (site labellisé Handiplage): surveillance assurée tous les jours de 9h00 à 18h00

tapis d'accès à la mer

plateforme d'accueil

2 tiralos

dispositif audioplage pour les personnes déficientes visuelles

3 places de stationnement adaptées

présence d'une Handiplagiste pour une assistance à la baignade (voir planning ci-après) Dans le cadre des gestes barrières, le port du masque est obligatoire pour les transferts dans le tiralo



Emploi du temps Handiplage

