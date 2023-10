A chacun son automne en Pays d’Ajaccio Du 21 octobre au 5 novembre De l’été indien… à l’automne authentique, un programme d’activités exceptionnel en Pays d’Ajaccio.



Plus de cinquante rendez-vous pour découvrir le Pays d’Ajaccio au travers d’expériences inoubliables. Sport de pleine nature, gastronomie, art, rencontres, ateliers, visites guidées, astronomie, découverte des villages..



Nos partenaires nous accompagnent dans cette nouvelle aventure en vous proposant des activités inédites et sur mesures.



Deux semaines durant, Le Pays d’Ajaccio se découvre autrement, tour d’horizon non exhaustif.







EXPLORER

Ajaccio : cité impériale : une visite guidée pour mieux connaître nos monuments et sites incontournables

Le village de Villanova avec Maryline, guide conférencière.

Le Grand Site de la Parata avec un guide passionné de botanique

Le sentier restauré d’U chjassu di a Purcarecchia à Tavaco

Le village d’Alata, balade historique encadrée par un guide du LRA

Le sentier des charbonniers à Valle di Mezzana

Afa, découverte du sentier Sant’Anto

La réserve naturelle de Scandola avec Découvertes naturelles

Promenade en mer avec escale aux iles Sanguinaires avec Nave Va.

Visite du village d’ Appietto



RESPIRER

Balade palmée dans le golfe d’Ajaccio avec le club de plongée E Ragnole

Canyoning de mer (coasteering) avec Rêves de cimes

Randonnée vers le Mont Ignascu avec Corsica Natura

Randonnée à vélo avec Corsica Outdoor

Balade à cheval dans le maquis avec CLG Ranch

Sortie en mer pour pêche au gros avec Raph Fishing

Baptême de plongée avec le club de plongée E Ragnole

Randonnée Sunset apéro avec A Piuma

Canyoning dans la Richiusa avec "Canyon Corse"



Partager

Une journée hors du temps au pied du Mont Gozzi avec Corsica Morra

Visite et dégustation à la bergerie de Peri avec Géraldine Gavarini

Balade et huiles essentielles avec U Mandriolu

Dégustation au marché et atelier culinaire avec le chef Lambert

Voyage sensoriel autour du vin au Domaine Peraldi

Miellerie et huiles essentielles avec le Jardin des Abeilles et Corsicapam

Balade des sens, randonnée à cheval et pause gastronomique avec l’Orca Agricultura



Créer

Atelier création libre avec The art Den

Atelier création de bijoux avec Germes créations

Atelier enfants-goûter et création d’un bijou



Découvrir

Observations au télescope sur le Grand Site de la Parata avec Horizon Astronomie

Conférence « quels instruments pour l’astronome amateur » avec les ateliers du Club Ajaccien des amateurs d’Astronomie

Escape game à la chambre 237

L'Ajaccio secret : l'Escape game dans les rues d'Ajaccio

A la découverte du ciel étoilé d'automne par le Club Ajaccien des Amateurs d'Astronomie

Concert hommage à Tino Rosi

Retrouvez le programme complet sur le site de l'Office Intercommunal de Tourisme du Pays d'Ajaccio

