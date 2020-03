A Madunnuccia, célébrations à huis clos

Par via di u COVID-19, a Madunnuccia si farà à porti sarrati cust'annu. A messa sarà annant'à Via stella à 10 ori

Célébrée chaque année depuis 1656, la Madunnuccia sera organisée à huis clos ce 18 mars. Une décision prise en commun accord par le maire d’Ajaccio et l’évêque de Corse présentée lors d’une conférence de presse ce vendredi matin.



Célébrée chaque année depuis 1656, la Mad un nuccia sera organisée à huis clos ce 18 mars. Les mesures de protection sanitaires imposant la plus grande prudence pour éviter la propagation du virus Covid-19, le maire d’Ajaccio estimant qu’il en relevait de la santé publique, a demandé à l’évêque de Corse de mettre en œuvre une nouvelle organisation de cet événement qui rassemble des milliers de personnes. Lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi matin à quelques jours des festivités , Laurent Marcangeli et Mgr de Germay ont décidé d’un commun accord de modifier le déroulement de la manifestation au vu de l’évolution rapide de la pandémie. « Ce qui semblait possible et raisonnable il y a encore deux jours, à savoir une manifestation extérieure avec participation des fidèles, apparaît en contradiction avec l’effort national de nos concitoyens », a déclaré l’évêque de Corse.



Procession reportée La messe sera célébrée dans la cathédrale le 18 mars à 10h00 et sera retransmise en direct par France 3 Corse Via Stella. « Pour manifester cette communion », Mgr de Germay invite ceux qui le souhaitent à poser ce jour-là des bougies sur le rebord de leur fenêtre. « Nous envisageons également d’organiser une procession avec la statue de Madunnuccia lorsqu’aura pris fin cette épidémie ».



