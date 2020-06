80 ans après l'Appel du 18-juin Pour le 80e anniversaire de l’appel lancé depuis Londres par Charles De Gaulle, Laurent Marcangeli a présidé la traditionnelle commémoration devant la citadelle d’Ajaccio. Un symbole, que le maire a souhaité pour rendre un double hommage à l’homme du 18-juin et à Fred Scamaroni.





Le 18 juin 1940, le général De Gaulle prononce sur la BBC son appel aux Français à poursuivre le combat. Pour ce 80e anniversaire, le maire d’Ajaccio a souhaité organisé la cérémonie devant la citadelle en la mémoire de Fred Scamaroni, membre de la France libre. Un hommage qui n’a pas pu se rendre le 19 mars en raison de la période de confinement. C’est derrière les murs de la citadelle, qu’est préservée la cellule où le résistant a préféré se donner la mort plutôt que parler.



Parmi ceux qui ont entendu cet Appel "Parmi ceux qui ont entendu cet Appel, figurait Fred Scamaroni, Les 19 mars, nous honorons sa mémoire. Cette année, le confinement a rendu impossible cette cérémonie à laquelle je suis très attaché. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé, en ce 80e anniversaire de l'Appel du Général de Gaulle, de nous souvenir de l'un des plus vaillants et valeureux enfants de la Corse", a déclaré Laurent Marcangeli dans son allocution ce jeudi matin.



"Fred Scamaroni n'a pas 29 ans lorsqu'il meurt derrière ce mur. Envoyé depuis Londres pour unifier les réseaux de Résistance en Corse, il se met au service du Général et d'une certaine idée de la France. Arrêté puis torturé, il se donne la mort dans cette cellule et écrit avec son sang « je n'ai pas parlé, vive de Gaulle, vive la France. Il ne verra donc pas, la liesse de la Libération de la Corse, « premier morceau libéré de la France »", a poursuivi le maire d'Ajaccio aux côtés du préfet de Corse, Franck Robine, du député de Corse-du-Sud, Jean-Jacques Ferrara, d'élus a rappelé Laurent Marcangeli dans son allocution.



