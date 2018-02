31èmes Journées de l'Habillement Place Miot

La plus grande braderie de Corse regroupant, sous un chapiteau chauffé de 2400m2, une centaine de commerçants venus des quatre coins de l'île.



Le principe est simple: il s'agit pour les commerçants de liquider leur stock, proposant des remises jusqu'à -80% et pour les clients de profiter de ces rabais pour faire de bonnes affaires.



Chacun trouvera son bonheur: prêt à porter hommes, femmes, enfants, articles de sport, chaussures et accessoires pour toute la famille, avec une gamme de marques allant des plus modestes aux plus luxueuses!



Cette vente au déballage est devenue au fil des années un rendez vous incontournable du pays ajaccien.