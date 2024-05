27/05 Conférence autour du dernier ouvrage de Petru Leca

La Ville d’Ajaccio et les éditions Albiana célèbrent la poésie et présentent

une rencontre avec Petru Leca autour de son ouvrage

« È u ventu »







Le nouveau recueil de poésies de Petru Leca est là... La langue corse est en fête. L'amitié, l'amour aussi, avec la Corse en beauté fatale, parfois.

Petru Leca, est ancien journaliste pour France 3 et auteur du recueil de poésie en langue corse "È u ventu..."