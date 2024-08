18ème festival du polar corse et méditerranéen Le 18ème festival du polar corse et méditerranéen aura lieu du 1er au 3 août 2024 à Ajaccio (cinéma Ellipse d'abord, place Foch ensuite).



Environ 25 auteurs corses, provençaux, azuréens et occitans seront présents.



Au programme :



1er août 2024 (17h30) : Ellipse cinéma – Soirée d'ouverture en présence d'auteurs.

Dédicaces et verre de l’amitié.

Film « Border Line » Thriller espagnol (VO) de Juan VASQUEZ

Grand prix 2024, festivals Reims et Angers

2 et 3 août (9h30 – 23h) : place Foch, Ajaccio,

Rencontres et dédicaces.

Chants et musiques corses.

(Apéritif vendredi 2 août à 19h)



Les auteurs présents :



Nicolas ANTONA

Georges BARAX

Isabelle BERENI

Jean-Luc BIZIEN

Bernard BOUQUET

Florence BREMIER

Éric CALATRABA

Cécile CARELLO

Isabelle CHAUMARD

Marielle CLEMENTI

Olivier COLLARD

Jean-Marie COMITI

Juliette DERENNE

Jean-Claude DI RUOCCO

Olivier GALLIEN

Philippe MONCHO

Jean-Pierre ORSI

Philippe PATERNOLLI

Michèle PEDINIELLI

Jean-Michel RAFFALLI

Audrey SABARDEIL

Jean-Philippe SERPI

Évelyne TERRAZZONI

Pascal THIRIET



CORSICAPOLAR, un peu d’histoire…



Fondée en 2007 par quelques passionnés – auteurs ou simples lecteurs – l'association culturelle Corsicapolar se propose de promouvoir et de populariser la littérature policière dans ses diverses formes corso-méditerranéennes.



Outre diverses interventions dans les lycées, ateliers d'écriture ou organisation de concours de nouvelles en langue corse, Corsicapolar organise chaque année depuis cette date un festival du polar corse et méditerranéen.



En lien avec d'autres arts (musique, cinéma, bande dessinée), et dans un esprit toujours festif et militant, Corsicapolar rassemble dans la bonne humeur une multitude d'auteurs et d’autrices. Ils et elles viennent de Corse, mais aussi de toutes les rives de Mare Nostrum : Catalogne, Occitanie, Provence, Côte d'Azur, Espagne ou Italie. Se rencontrer fraternellement d'abord, mais rencontrer surtout le public le plus large possible en des lieux toujours ouverts et libres d'accès (place, plage, village etc). La culture, élément fondamental de la démocratie, est ici populaire : tel est l'engagement de l'association !

