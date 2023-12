14e édition de Natali in Aiacciu : Le marché de Noël reporté au dimanche 3 décembre Par via di l'alerta meteò, l'inagurazioni di u marcatu di Natali hè atimpata à a dumenica u 3 di dicembri

En raison d’une alerte météorologique « orange » pour vent violent annoncée ce samedi 2 décembre, de 7h à 22h*, l’ouverture du marché de Noël d’Ajaccio, prévue initialement ce samedi 2 décembre, est reportée au dimanche 3 décembre.



A la suite des recommandations de la Préfecture, la Ville d’Ajaccio se voit donc contrainte de déplacer de 24 heures l’ouverture de son marché de Noël.



De ce fait, la programmation du dimanche 3 décembre s’en trouve légèrement modifiée. Le marché de Noël ouvrira ses portes de 10 h à 22h (au lieu de minuit).



DJ PANTA sera reprogrammé ce jeudi 7 décembre à partir de 19h30 avec une fermeture exceptionnelle du marché prévue à 22h.



Le programme détaillé de ce dimanche 3 décembre :

10h00 : Ouverture du marché de Noël (en présence du Maire et des élus).

17h00 : Inauguration officielle du marché en présence du Maire et des élus.

19h30 à 22h : soirée avec Moca.





Sous réserve d’évolution météorologique *



Programme complet Retrouvez le programme détaillé feuilletable dans notre article dédié

