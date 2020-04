100 000€ aux deux centres hospitaliers d’Ajaccio La proposition de Laurent Marcangeli et Charles Voglimacci



Du 11 au 14 octobre 2017, Ajaccio accueillait le 124è Congrès National des Sapeurs-pompiers de France. Une manifestation exceptionnelle, portée par l’association « Ajaccio 2017- Aiacciu 2017 », dont Laurent Marcangeli et Charles Voglimacci sont les présidents d’honneur. Dans un courrier daté du 29 mars dernier, ils ont proposé au Comité d’organisation de modifier en urgence les statuts de l’association, afin que 70% des bénéfices engendrés par l’événement soient exceptionnellement distribués aux centres hospitaliers de la Miséricorde et de Castelluccio. Les 30% restants étant reversés à l’œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers et à l’Union départementale des Sapeurs-pompiers du SIS2A. Ces dons permettront aux deux établissements hospitaliers ajacciens d’acquérir des matériels nécessaires à la poursuite de leurs missions et de renforcer la sécurité des soignants.



La lettre adressée le 29 mars Courrier adressé le 29 mars (508.31 Ko)



