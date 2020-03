​Les résultats du premier tour de l'élection municipale d'Ajaccio Laurent Marcangeli est arrivé en tête du scrutin du 1er tour de l'élection municipale d'Ajaccio avec 53,5% des voix. Ayant obtenu la majorité absolue, le maire sortant est donc réélu dès ce premier tour, il n'y aura pas de second tour à Ajaccio.



Les résultats du premier tour



Laurent Marcangeli « Fiers d’être Ajacciens, fieri d’esse Aiaccini » 53,51 %

Jean-André Miniconi « Aiacciu pà tutti » 13,86%

Jean-François Casalta « Pà Aiacciu » Liste de « Pà Aiacciu » 13,78%

Etienne Bastelica « A Manca Aiaccina » 5,97%

François Filoni « Ajaccio change de visage » 4,49%

Jean-Marc Lanfranchi « Aiacciu in cori » 4,51%

Michel Ciccada « Ajaccio, ras le bol » 2,1%

Patricia Curcio « Ajaccio Citoyen » 1,79%





Laurent Marcangeli entame ainsi un deuxième mandat à la tête de la mairie d'Ajaccio. Devant ses soutiens et ses colistiers, le maire d'Ajaccio a tenu à remercier ses électeurs, "ainsi que ceux et celles qui ont tenu les bureaux de vote et permis le déroulé de l'élection dans un contexte particulier. Je veux également saluer celle et ceux qui étaient candidats. Je suis dès à présent plongé dans la responsabilité qui m'incombe", a-t-il déclaré en précisant que l'intégralité du matériel de précaution sanitaire (gels hydroalcooliques, masques et gants) prévu pour le second tour sera donné à l'hôpital d'Ajaccio.







Participation Parmi les 36 078 électeurs inscrits le taux de participation de la ville a atteint 36,53% contre 71,28% en 2014.

Avec 63,47 le taux d'abstention a été plus important qu'au premier tour de 2014 (21,18%)









