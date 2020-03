​La question de la désinfection urbaine

De nombreuses communes ont procédé à des opérations de désinfection urbaine. A ce jour, les retours ne permettent pas de se prononcer sur la réelle efficacité d'une telle démarche dans la lutte contre la propagation du coronavirus. D'autre part, l’aspersion de javel ou autre désinfectant à grande échelle est inutile tout en étant dangereuse pour l’environnement, selon des sources institutionnelles expertes en la matière. Suite à de nombreuses questions sur le sujet voici cependant un point sur les actions envisagées par la Ville d’Ajaccio.



Dans l'attente de l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique

Il a été demandé aux services municipaux et de la Capa de se préparer en vue d’une éventuelle opération de désinfection. Pour se faire, la Ville, en lien direct avec l’agence régionale de Santé (ARS) de Corse et l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine, procède actuellement à la dotation des agents de protections sécurisées et de matériels de dispersion et de produits autorisés. Pour l’heure, la décision de réaliser la désinfection de l’ensemble du domaine public à savoir les rues, les places et les mobiliers urbains, reste dans l’attente de l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique sur la question de l’efficacité avérée de cette mesure.



Dans l’immédiat, outre les mesures barrières individuelles que sont le lavage des mains et le respect des distances, auxquelles peut s’ajouter celle de laisser ces chaussures à l’extérieur des appartements, les mesures collectives les plus efficaces demeurent la désinfection des poignées de porte des immeubles, des rampes, tout comme les boutons d’ascenseurs et de lumière.



Dans tous les cas, sauf avis contraire du Haut Conseil de la santé publique qui demanderait une mise en œuvre immédiate de mesures sanitaires supplémentaires, avant la fin de la période de confinement, et sur la base des recommandations des experts dans le domaine, une opération de nettoiement et de désinfection sera réalisée à l’échelle de la ville à l’approche de la levée de la période de confinement.