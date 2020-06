​Déconfinement : la Ville d’Ajaccio rouvre 9 écoles élémentaires Ce lundi 8 juin, neuf écoles élémentaires d’Ajaccio rouvriront leurs portes. Six autres établissements sont soumis à une ouverture décalée le temps d’étudier les possibilités d’application du protocole sanitaire. Les crèches et les maternelles quant à elles restent fermées.



Près de 500 élèves vont retrouver le chemin de l’école ce lundi 8 juin. Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe en charge des « affaires scolaires et du temps de l’enfant » a convié à l’Hôtel de Ville, ce mercredi 3 juin, les représentants syndicaux, les associations de parents d’élèves et les directeurs d’écoles, afin de conclure le cycle de concertation visant à définir les modalités d’accueil des enfants.



« La Ville d’Ajaccio a déployé toutes les mesures d’hygiène et de sécurité sanitaire pour permettre la réouverture de ses écoles, souligne l’élue. Les enfants sont capables de respecter les mesures barrières. Ils sont d’ailleurs bien souvent vecteurs d’informations pour sensibiliser les adultes, nous le voyons sur des sujets tels que la protection de l’environnement par exemple. La possibilité d’un retour à l’école, lieu d’apprentissage, de socialisation et de lutte contre les inégalités sociales, est une nécessité. »



Ouverture par phases

Après avoir étudié le protocole sanitaire imposé par les autorités, la Ville d’Ajaccio, en lien avec l’Éducation Nationale, est en mesure d’ouvrir une partie de ses écoles élémentaires, en deux temps. Un recensement des enfants susceptibles de reprendre leur scolarité a été réalisé par la Directrice académique de Corse-du-Sud (DASEN), ils seront répartis, dans un premier temps, dans 9 écoles : Sampiero, Forcioli-Conti, des Jardins de l’Empereur, de la Résidence des Iles, de Mezzavia, de Candia et du Loretto ouvriront le 8 juin.

L’école de Pietralba, qui accueillait jusqu’alors le SMAG (Service de garde exceptionnel pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire), ouvrira quant à elle, mardi 9 juin, pour permettre la désinfection préventive des lieux. Enfin, les écoles Saint-Jean I et III, des Cannes, de Salines VI, Charles Bonafedi et Castelluccio pourraient ouvrir dans les jours à venir, jeudi 11 juin, si toutes les conditions sanitaires sont réunies.



Encadrement

Pour respecter les règles sanitaires, les cours se dérouleront par groupes de 10 à 12 enfants, dans le respect des règles de distanciation physique du protocole sanitaire. Le SMAG est toujours assuré. Les enfants de maternelle déjà accueillis dans ce cadre seront répartis à l’école maternelle de Pietralba et dans les crèches des Haras et de Mezzavia, afin de ne pas les séparer de leurs camarades.



Deux accueils de loisirs sans hébergements (ALSH), seront également opérationnels tous les mercredis. L’organisation générale des ALSH dans le cadre des vacances d’été sera précisée ultérieurement, tout comme celle de l’École municipale du sport (EMS) et des centres sociaux. La question de l’ouverture des crèches au mois de juillet a été évoquée : une décision définitive interviendra dans les prochaines semaines (fin juin).

« Pour des raisons de sécurité sanitaires et d’application de distanciation physique impossible, nous avons pris le parti de ne pas ouvrir les maternelles et les crèches », a précisé Rose-Marie Ottavy-Sarrola.



Préparer la rentrée

Pour répondre aux mesures annoncées jeudi dernier par le Premier ministre, la Ville a redéployé ses agents et ses ATSEM des crèches et des maternelles dans les écoles élémentaires. « Pour augmenter le taux d’encadrement, soit 2 agents par groupe de 10, nous avons dû mobiliser l’ensemble des ATSEM de maternelle et d’élémentaire », indique Pierre-Paul Rossini.



Agents communaux et ATSEM ont donc été réunis en mairie afin de présenter cette nouvelle organisation, préciser leurs fiches de postes respectives et leurs tâches durant le temps périscolaires, notamment en termes d’hygiène. Pendant les récréations, les agents effectueront le nettoyage des classes et des sanitaires. Les personnels municipaux travaillent d’ores et déjà au nouvel agencement des salles de classes. De nouvelles concertations sont prévues pour faire un point d’étape à l’issue de ces 3 semaines de prise en charge un peu particulière, et préparer au mieux la rentrée de septembre.

​Infos pratiques Accueil périscolaire : assuré de 11h30 à 13H30 et de 16h30 à 17h30

Cantine : assurée

ALSH : assurés le mercredi

SMAG : l’accueil se poursuit (uniquement pour les enfants déjà inscrits)

​Contacts Écoles élémentaires

Informations auprès de :

- La direction de l’école concernée

- La direction Éducation et Vie Scolaire : 04 95 23 67 30



Service Minimum d'accueil maternel

- Direction de la Petite Enfance : 04 95 23 39 63



ALSH élémentaires

Direction Accueil de Loisirs : 04 95 21 11 49



Guichet Unique : 04 95 10 03 33



