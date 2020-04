​DESINFECTION DU MOBILIER URBAIN, LA VILLE PREPARE LE DéCONFINEMENT Les services municipaux désinfecteront dès demain et régulièrement jusqu'au 11 mai, le mobilier urbain dont les surfaces sont touchées par les mains et donc potentiellement infectées par le virus



La Ville d'Ajaccio s'était engagée à ne pas déverser inutilement des litres de javel dans ses rues, car ces campagnes de désinfection à grande échelle dans les espaces publics sont des pratiques polluantes, qui ne sont pas neutres pour la santé. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, inonder les trottoirs de désinfectant n'est pas d'un grand secours pour contenir la propagation du Covid19. Ces opérations, certes spectaculaires, peuvent néanmoins avoir des conséquences sanitaires graves et favoriser l'apparition d'espèces résistantes (tels certains moustiques rendus insensibles aux produits chimiques).



Par ailleurs, le « Haut Conseil en Santé » a confirmé il y a quelques jours que la Ville d’Ajaccio avait eu raison de ne pas procéder à ces opérations de désinfections massives, qui sont toutes aussi dangereuses pour l'homme que pour l’environnement.



Désinfection délimitée

C'est pourquoi les services de la Ville d'Ajaccio ont décidé de désinfecter, à l’aide de javel diluée à 0,2%, soit 2 grammes par litre, dès demain et régulièrement jusqu'au 11 mai, toutes les surfaces touchées par les mains de la population, autrement dit, tout son mobilier urbain. Ces opérations débuteront à partir de demain, vendredi 17 avril. Elles concerneront les abris-bus, les corbeilles, les bancs publics, les grilles, les mains courantes et autres rampes, les Points d'Apport Volontaire (PAV) et les bacs à ordures ménagères.



Les agents en charge de cette désinfection rigoureuse et bien délimitée aux surfaces touchées par les mains et donc potentiellement infectées par le virus seront bien entendu équipés de combinaisons, bottes, gants, masques ffp2 à cartouches et lunettes de protection.



Ces opérations sont subordonnées aux bonnes conditions climatiques.







