vigilance jaune "neige" mercredi 8 février I sirvizii di Meteo France ani piazzatu u Pumonti in vigilenza gialla par via di a nevi, marcuri l'8 di frivaghju

Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud, en vigilance jaune situation météorologique à surveiller, pour le paramètre "neige le mercredi 08 février 2023 de 11h00 à 20h00.



Paramètre "neige "

Des précipitations gagnent ce mercredi matin le département par l'est.

La limite pluie-neige se situe vers 300/400 m.

Les cumuls attendus à 400/500m sont de 5 cm environ, entre 500 à 1000m de 5 à 15 cm.

Les secteurs de l’Alta-Rocca et du Haut-Taravo seront plus particulièrement exposés.

Ces chutes de neige faiblissent en fin de journée.



Recommandations

L’autorité préfectorale vous demande de prendre immédiatement les mesures d’information et d’anticipation propres à garantir la sécurité des personnes et des biens.



Conséquences possibles

Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du ré seau.

Les risques d'accident sont accrus.

Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.



Conseils de comportement

• Je me tiens informé auprès des autorités

• Je limite mes déplacements

• Pour la route, je munis mon véhicule d'équipements spéciaux, j’emporte des vivres et

des couvertures

• J’installe les groupes électrogènes à l'extérieur de la maison et n'utilise pas les chauf-

fages à combustion en continu.



IMPORTANT

Il y a lieu d’assurer une veille de ces événements météorologiques.

La plus grande prudence est recommandée lors des déplacements.

Respecter les consignes des autorités gestionnaires des routes.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com

Accueil Envoyer à un ami Imprimer