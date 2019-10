révision du PLU d'Ajaccio - Rapport et conclusions de l'enquête publique L'enquête publique portant sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme a eu lieu du 15 juillet 2019 au 30 août 2019 inclus. Cette phase terminée, la Commission en charge a remis son rapport et ses conclusions, parvenus à la commune d'Ajaccio le 15 octobre 2019.

L’ensemble de ces éléments est consultable en mairie - Direction Générale des Services Techniques - Service Urbanisme aux jours et heures habituels d’ouverture, pendant un an et sur le site Internet de la Ville d'Ajaccio ci-dessous.





Rapport EP PLU Ajaccio.pdf

Conclusions PLU Ajaccio.pdf



