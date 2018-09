le Rallye Scolaire 2018 à Vignetta Torna un antru annu u centru suciali di San Ghjuvà urganizeghja un scontru trà i scoli in Vignetta

Le centre social de Saint Jean organise le "Rallye Scolaire" le 27 septembre à Vignetta



Rallye Scolaire 2018, organisé par le Centre Social de Saint Jean, se déroulera le jeudi 27 septembre à partir de 9 heures au complexe sportif Jean Nicoli à Vignetta.



Cette année, environ 200 élèves des classes de CM1 des écoles de Saint Jean, Loretto et Jardins de l’Empereur s'affronteront autour d'épreuves sportives et culturelles sur différents thèmes actuels tels que l’environnement, la santé, les dangers d’internet, la culture générale et la langue Corse.



Cette journée conviviale, ludique et surtout éducative, placée sous le signe de l’échange et du partage, aura pour objectif de véhiculer des messages de prévention, de valeurs mais aussi: développer le travail en équipe

proposer un défi « intellectuel et sportif »

renforcer le partenariat avec les écoles de la ville

créer une mixité sociale et culturelle Les partenaires : l’Inspection Académique,

le Secours Populaire

l’APIEU ( Atelier Permanent d'Initiation à l'Environnement Urbain ),

), le Service de Prévention de la FALEP,

l'Association de quartier des Jardins de l’Empereur,

les Directions des Sports, le Service Langue et Culture Corse et Services Techniques de la Ville d'Ajaccio Déroulement de la journée :



Accueil : 09h00

Matin : Environnement Hockey sur Gazon Cybercriminalité Basket Vitesse + haies Curling Midi : pause déjeuner



Après midi : Gymnastique Atelier "défis" Coordination sur structures gonflables Cyclo urbain Atelier langue Corse Atelier "Copains du Monde" 15h30: remise des Prix et goûter offert par la Ville d'Ajaccio



Fin de la journée : 16h00

