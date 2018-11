"la Maison de Quartier des Cannes met la Corse à l'honneur" Exposition du 3 au 7 décembre à la Maison de Quartier







Parmi les thèmes abordés : la faune et la flore : avec une dégustation d’huile d’olive, présentation des vertus des huiles essentielles, de l'environnement et de la végétation endémique,...

la gastronomie : avec une dégustation de différents produits du terroir, présentation de la cuisine "nustrale"

les jeux en langue Corse "i chjochi" : animations ludiques et culturelles autour de différents jeux ( "i ciarbiddoni", "u ghjocu di l’oca" (jeu de l’oie), "Quali hè" (quizz sur les personnages), "ghjocu di i setti famiddi" (jeu des 7 familles), etc...

l'histoire et le patrimoine : la Corse de la préhistoire à nos jours

les coutumes et mythes : les mœurs, coutumes et légendes ("i mazzeri", "l'oghju", ...)

les lieux historiques : exposition d'objets artisanaux créés par les mamans du "pôle parentalité" pour l'évènement

La Maison de Quartier des Cannes remercie ses partenaires grâce auxquels cette exposition a pu être réalisée: tout d'abord les adhérents, et plus particulièrement les enfants de la Maison de Quartier, la PMI (Protection Maternelle et Infantile), l'ITEP d'Ajaccio (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique), la biscuiterie d'Afa et le Service Langue et Culture Corse de la Ville d’Ajaccio.







NB: Les jeux en langue Corse se dérouleront tous les jours de 9 heures à 11 heures pour les classes de primaire. (les classes non programmées -primaires et collèges- pourront visiter l’exposition le reste de la journée selon disponibilité des salles).

Par ailleurs, des visites et divers ateliers pédagogiques seront au programme pour les élèves de l'école des Cannes et du collège Padule durant toute la semaine.

