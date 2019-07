Inauguration de la nouvelle place d’Austerlitz et mise en lumière du Casone

Inagurazioni di a nuvella piazza d'Austerlitz è missa in lumu di u Casonu





La nuit, les monuments publics prennent une autre dimension. Tout est dans l’art de l’éclairage. Le 1er août, la Ville d’Ajaccio inaugure et fête la mise en lumière du Casone, une première pour ce site emblématique qui a également bénéficié d’un important réaménagement paysager.



Le 1er août va marquer un nouveau jour pour la place d’Austerlitz, dite du Casone. Ce lieu emblématique de la Cité impériale cher aux Ajacciens, a bénéficié d’une importante réhabilitation attendue de longue date par ceux qui aiment le fréquenter ou tout simplement le visiter. Pour la Ville d’Ajaccio, il était essentiel de célébrer cette mise en valeur et surtout de la partager avec la population. L’année anniversaire des 250 ans de la naissance de Napoléon porte en elle toute une symbolique qui place au centre de l’histoire la ville natale du 1er Empereur des Français, Ajaccio. Ce 1er août 2019, la Ville dévoilera donc une nouvelle place d’Austerlitz. Toute en lumière.



Sous le ciel étoilé, un jeu scénique projeté sur l’esplanade viendra faire apparaître des symboles napoléoniens. Un scénario pour conter l’histoire de l’enfant ajaccien. La couronne de laurier, la couronne impériale, le Sacre, l’aigle, des silhouettes… dessinés pour l’occasion par l’artiste Valérie Santarelli qui connaît l’art de décliner, avec humour et poésie, les symboles du 1er Empire. Ce spectacle épousera toute l’esplanade surplombée par la célèbre statue de Napoléon elle-même éclairée comme un fond de scène théâtral.



Identité nocturne

Pour la première fois, le Casone va ainsi bénéficier d’une mise en lumière qui viendra souligner la singularité du site. Parfaitement intégrée dans le paysage ainsi que sur la statue de Napoléon, la lumière redessinera de nuit, les éléments structurant de l’esplanade et des différents espaces l’entourant. Elle contribuera aussi à offrir à ce quartier d’Ajaccio une nouvelle identité nocturne.



Le travail de l’Agence Lumière a porté sur la valorisation des qualités esthétiques et des valeurs géométriques des différentes parties du site. Des scénarii de lumière évolueront en fonction des moments de l’année ou des événements spécifiques à la vie d’Ajaccio et de son environnement immédiat. Le parvis, les cheminements, les végétaux eux-mêmes entièrement réaménagés par les services municipaux, revêtiront ainsi une nouvelle intimité. Les soirs d’été au Casone ne seront jamais pareils, tour à tour la place d’Austerlitz sera un magnifique lieu de promenade doux, sécurisé, balisé par des bornes lumineuses qui guideront à travers les essences sauvages à la fameuse Grotte Napoléon, ou sera un support de projection événementiel. La promesse d’un nouvel imaginaire nocturne.



