Zones 30, circulons apaisés Depuis plus d’un an, des panneaux de limitation de vitesse à 20 km/h ou 30 Km/h on fait leur apparition dans des rues du centre-ville. Ces zones appelées, « zones de circulation apaisée » visent plusieurs objectifs, en premier lieu, garantir une meilleure sécurité dans des rues étroites et souvent très fréquentées, il s'agit aussi de favoriser le cheminement piéton. Dans les zones délimitées à 20km/h le piéton redevient prioritaire. Chacun est invité à respecter cette réglementation.





Protéger les plus vulnérables La Ville d’Ajaccio fait de la sécurisation routière une priorité. Pour offrir une circulation apaisée, sécuriser les abords des établissements scolaires notamment et faire changer les mentalités, la municipalité a lancé une série de mesures qui s’inscrit dans sa politique d’aménagement urbain et patrimonial. Les automobilistes et les motocyclistes, sont les usagers majoritaires de la voirie, ils ne sont cependant pas prioritaires. Dans la même journée, nous pouvons passer du statut de piétons à celui d’automobiliste, il nous est donc facilement possible de se mettre dans la peau de l’autre et de le respecter. Les zones 30 signalées par un panneau et une signalétique horizontale concourent à réappropriation progressive de la rue par les citadins et ses usagers. Mais aussi de permettre la cohabitation entre tous les types d’usagers, en protégeant les plus vulnérables, les piétons, les cyclistes et les personnes handicapées.



Plateaux traversant Après le début de la campagne de prévention contre la vitesse excessive et les conduites dangereuses, menée par la Police municipale, le service voirie vient de passer à son tour à l’action en procédant à la pose de plateaux traversant pour sécuriser les piétons et les personnes à mobilité réduite sur la chaussée.





Sécurisation autour des établissements scolaires Maternelle et primaire Résidence des Iles : Limitation du stationnement pour favoriser le cheminement piéton (2016)

création d'un garde corps pour sécuriser le cheminement piéton + réfection de trottoir

Maternelle et primaire Parc Berthault : Ralentisseur rue des Lilas - ne se situe pas dans une zone à fort trafic Ecole annexe Charles Bonafedi plateau traversant Bd Albert 1er (août 2018)

abaissement de vitesse Bd Adolphe Landry (août 2018)

abaissement de vitesse Bd Albert 1er (août 2018)

Lycee Fesch plateau traversant (août 2018)

abaissement de vitesse Cours Général Leclerc - Cours Grandval (en programmation)

plateau traversant à l'étude Bd Pascal Rossini Maternelle Sœur / Alphonse Primaire Forcioli Cont Ralentisseur (août 2018)

abaissement de la vitesse à 20km/H Bd Lantivy et Bd D Casanova (prévisionnel)

Maternelle Sampiero plateau traversant

Zone 30 km/h

Groupe scolaire Laetitia Aménagements Av de la Grande armée en vue d'abaisser la vitesse. (à l’étude)

Loretto ralentisseur - Av Mal Moncey

Ralentisseur - chemin du Loretto (mars 2018)

abaissement de vitesse (mai 2018)

Création d'un parking à proximité́ afin d'améliorer la dépose des enfants

Groupe scolaire St Jean Ralentisseur Bd Dominique Paoli (avril 2018)

abaissement de vitesse Bd Paoli, Av Kennedy , Rue Del Pellegrino (2018)

Crèche - garderie des Haras Traversée de route

garde corps

Collège des Padule Zone 30 km/h Rue Paul Colonna d'Istria

ralentisseur Groupe scolaire Candia abaissement de vitesse sur chemin de candia

Castelluccio ralentisseurs X 4

Maternelle des Cannes plateau traversant

Maternelle et primaire Pietralba plateau traversant (antérieur à 2017)

Abaissement de la vitesse rue Benielli et soleil levant

Lycée professionnel du Finosello plusieurs ralentisseurs existants, 2 ralentisseurs trapèze (mars 2018)

abaissement de vitesse av Mal Lyautey (Prévisionnel)

Maternelle Bodiccione ne se situe pas dans une zone a fort traffic + présence de plateaux traversant rue des Magnolias

Ralentisseur X 1 et réfection de l'éclairage public et des trottoirs (2018)

Maternelle et primaire Mezzavia ralentisseurs X 3 sur la RT22

abaissement de vitesse RT 22

Pour info Les zones 30 en zone urbaine, ne sont pas à confondre avec la nouvelle mesure gouvernementale de limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes nationales.



