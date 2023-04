Workshop musique à l'Espace Diamant samedi 22 avril

Cet évènement s'adresse à des jeunes qui composent et jouent de la musique, parfois de manière isolée.



Tout au long de la journée, les jeunes musiciens amateurs souhaitant améliorer leur pratique et faire exister leur musique pourront participer à des ateliers où seront abordés les différents aspects d'un projet musical : outils et méthodes de composition, pistes et conseils pour protéger sa musique, la diffuser et la promouvoir.



L'idée est de leur permettre de rencontrer d'autres musiciens, d'échanger avec des professionnels.



La matinée sera dédiée à la création (MAO, utilisation des instruments tels que boites à rythme, synthétiseurs, vocoders, et du logiciel Ableton, processus créatif : acquisition de contenu, enregistrement, utilisation de VST, arrangements et mixage), tandis que l'après-midi sera orienté sur le développement de projet (notions de droits d'auteurs et droits voisins, la distribution, les éditions, mais aussi la promotion et la diffusion).



La journée sera clôturée par un moment convivial où les projets pourront être mis en situation en "live", et donnera à tous la possibilité de poursuivre les discussions dans un cadre moins formel.



Ouvertes à tous, les inscriptions sont à adresser par mail à contact@agence-acme.com.