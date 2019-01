Workshop au Palais Fesch: L’addiction à l’œuvre d’art par la classe préparatoire aux écoles d’arts de Sartène A classa priparatoria à i scoli di l'arti di Sartè ci mostra u so travagliu à u Palazzu Fesch

Workshop : L’addiction à l’œuvre d’art

Restitution du workshop de la CPES-CAAP de Sartène qui s’est tenu du samedi 15 au

vendredi 21 décembre 2018, au Palais Fesch-musée des Beaux-Arts d’Ajaccio.



Vernissage : vendredi 1er février à 18h, au Palais Fesch-musée des Beaux-Arts.

Date de présentation : du 1er au 15 février 2019









Ce projet a pour cadre un programme ambitieux développé par l’association dfilms et Philippe Bérard depuis 2014 à Paris et en régions à partir de la thématique de l’addiction à l’œuvre, selon deux entrées : l’histoire des addictions à travers le cinéma, la peinture, la musique, la danse, la psychanalyse ... et à partir d’une passion : « l’addiction à la représentation de l’œuvre ».



Durant une semaine, après avoir poursuivi un travail de recherche dans les salles du musée, les étudiants ont produit des réalisations questionnant l’acte de collectionner de manière

compulsive. Ces réflexions ont débouché sur d’autres notions, notamment celles du décoratif, du motif, du spectaculaire, de la citation et de la reprise d’une œuvre, et ont abouti à la

création d’installations vidéo, de peintures, sculptures, installations, performances….



Pour la première fois depuis leur rentrée à Sartène, les étudiants de cette promotion se sont également confrontés à la réalisation de vidéos.



Après avoir visité le Palais Fesch (salles d’exposition, cabinet d’arts graphiques et réserves) et assisté à une journée d’étude, les étudiants ont poursuivi un travail d’exploration

accompagné de prises de vue, croquis, prises de son, captations … Ce travail a été suivi toute la semaine par Agnès Accorsi ainsi que par les enseignants de la filière.



Au cours de cette première journée d’étude, les étudiants ont pu entendre les communications de différents intervenants.

Gabrielle Vitte, directrice et fondatrice de la galerie ARTCO à Ajaccio a dressé le panorama de plus de vingt ans de ses activités ; Jean François Rosecchi, philosophe et enseignant a exposé l’histoire des Cabinets de Curiosités au XVIIIème siècle ; Fanny Giustiniani, médecin et intervenante à l’Anpaa - L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie d’Ajaccio - a évoqué la question de l’addiction et de ses rapports avec la création ; Annick Le Marrec, documentaliste, a abordé l’histoire du cardinal Fesch et de sa collection.

Cette journée s'est terminée par un échange entre Patrick Barras, enseignant et Dominique Nadotti, co-fondateur de

Ce workshop s’inscrit dans le projet pédagogique Mare Nostrum qui, depuis maintenant deux ans, est développé par l’équipe pédagogique de la CPES-CAAP sous l’égide du Rectorat de Corse et de la Collectivité de Corse.



Forte de sa situation géographique et de son implantation dans l’espace euro-méditerranéen,

la CPES-CAAP développe un projet pédagogique spécifique autour de l’imaginaire

méditerranéen. Sous l’intitulé Mare Nostrum, ce projet s’articule autour de la question des territoires, dans toutes leurs composantes, des liens entre ces territoires, de la rencontre par l’itinérance, de la rencontre des « publics et des territoires » avec la création artistique.



Mais ce projet, qui poursuit les relations déjà existantes entre le Palais Fesch – musée des Beaux-Arts et la CPES-CAAP de Sartène, inaugure surtout la convention de partenariat qui devrait être signée entre les deux établissements, et qui intensifiera encore les échanges de ces deux acteurs culturels.



Les partenaires de cette action

L’association dfilms, le Rectorat, Ville d’Ajaccio, Palais Fesch – musée des Beaux-Arts, Collectivité de Corse, DRAC – Direction Régionale aux Affaires Culturelles, Collectivité de Corse, Direction du Patrimoine et Direction de la Culture.



Les enseignants

Jean-Jacques Cangioni, coordinateur de la CPES-CAAP

Patrick Barras, Jean-Antoine Ceccaldi, Jean-François Rosecchi, Arnaud Céglarski



Les intervenants

Annick Le Marrec pour le Palais Fesch – musée des Beaux-Arts et Agnès Accorsi



Les étudiants

Justine Beretti, François Beveraggi, Celia Biancarelli, Marie-Jean Bonetti, Lisandru Costa, Lise Coti, Shana De Bortoli, Ezio Del Carpio, Lou Anne Delobel, Chorena Djordjikia, Jeromine Fedi, Jade Fontaine, Laura Gougelet, Emma Grimaldi, Mareva Pereira Da Silva, Clara Piacentini, Léa Poitoux, Antoine Stromboni, Pierre-Antoine Vesperini.





Contact : Jean-Jacques Cangioni

cangioni@cpes-prepa.com

