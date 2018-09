Work-out aux Jardins de l’Empereur

Vélo, vélo elliptique, skieur de fond, barres fixes double… créer une aire de sport au cœur du quartier, c’est le vœu formulé par les habitants du quartier et le conseil citoyen. Il s’est exaucé ce vendredi 21 septembre à l’occasion de la "Fête du Sport 2018 pour une France qui bouge » qui se déroule dans les quartiers dont les Jardins de l’Empereur.



Le projet de ce work out et sa localisation ont été définis au terme d’une démarche de concertation menée par le coordonnateur des politiques publiques sous l’égide de la direction Jeunesse et Vie des Quartiers*. Des professionnels de l’éducation physique et sportive et des jeunes du quartier en lien avec le conseil citoyen ont également participé à des réunions de travail afin de faciliter une co-construction et une appropriation du projet. Onze agrès parmi lesquels : vélo, vélo elliptique, skieur de fond, barres fixes double… ont ainsi été sélectionnés par les habitants du quartier. Chaque agrès sera équipé d’une plaque de consigne afin que l’usager puisse pratiquer son activité en toute autonomie. Ce qui n’empêchera pas le coordinateur sport de mettre en place des séances encadrées par un éducateur sportif spécialisé.



Ce projet a été financé conjointement par le fonds de soutient à l’Investissement des Collectivités Locales mobilisé par les services de l’Etat.



*de la DGA Développement Social, Culturel, Sportif et Vie des Quartiers.