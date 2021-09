WORKSHOP « Reconversion de la Citadelle de la Ville d’Ajaccio » du 24 septembre au 2 octobre L’Etat se mobilise en faveur des citadelles de la Corse à travers le Plan de relance, la fin du Plan Exceptionnel d'Investissements (PEI) en 2022, et le futur Plan de Transformation et d ‘Investissements de la Corse (PTIC) pour un montant total de près de 50 millions d’euros.



La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Corse, via son architecte conseil de l’Etat, a saisi l’opportunité de mener une session d’atelier avec des étudiants de l’Ecole Nationale d’Architecture de Marseille afin de mener des études et d’ouvrir le champ des possibles sur la Citadelle d’Ajaccio.







L’OBJECTIF DU WORKSHOP Au-delà des projets opérationnels portés par la ville d’Ajaccio et la DRAC, l’objectif est de favoriser l’émergence de réflexions, la production de connaissance et de perspectives de projets proposés par de futurs architectes accompagnés de leurs enseignants.

Si la visée est avant tout pédagogique, ces échanges peuvent favoriser l’émergence de nouveaux regards sur la ville, la citadelle et ses liens avec le territoire, les atouts du site et ses difficultés, les perspectives renouvelées de projet.

La thématique du semestre de l’ENSAM sur cet atelier est orientée sur le rapport à l’existant. Il s’agit au cours de ces exercices d’accompagner les étudiants dans une lecture approfondie de l’édifice et de son contexte ; de mettre en exergue les enjeux majeurs du développement des villes pour ce siècle avenir.



LE PROGRAMME Cette semaine thématique se déroulera du 25 septembre au 02 octobre 2021. Durant leur temps de présence à Ajaccio, le travail des étudiants en immersion sera adossé à des interventions d’acteurs locaux et d’architectes spécialisés dans l’intervention sur des ouvrages de même type. Une conférence, des interventions d’experts et des rencontres avec les acteurs locaux seront organisées afin de permettre aux étudiants d’appréhender le territoire.



Samedi 25 septembre :

Découverte de la citadelle avec Philippe Prost



18H00 : Conférence de Philippe Prost ouverte au public

Lieu : Musée Fesch



Dimanche 26 septembre : installation des étudiants à la citadelle, démarrage des ateliers



Lundi 27 septembre :

Lieu : Citadelle



10h00 : Mot d’accueil du Maire de la ville d’Ajaccio en compagnie de Mme Simone Guerrini

Mot du Préfet de Corse ou de son représentant



10h30 Présentation de la SPL AMETARRA ses projets, ses objectifs pour la ville d’Ajaccio par Mme Sophie Boyer de la Giroday et Mme Diane Lambruschini



18h00 Présentation des missions de la Collectivité de Corse Présentation du projet de la citadelle de Corte

M Pierre Jean Campocasso, directeur du Patrimoine et Mme Marion Trannoy-Voisin, directrice du Musée de la Corse



18h30 Présentation du projet de la ville de Bonifacio et la CDC du projet de réaménagement de la citadelle de Bonifacio site Montlaur philosophie et objectifs du projet.



19h30 Apéritif dinatoire organisé par la MAC, participation 15€ par personne



Mardi 28 septembre 18h00

Lieu : Espace Diamant



Présentation de l’agence BUZZO SPINELLI

Leur travail, leur philosophie, leurs projets et notamment l’Aldilonda à Bastia

Programme : Réalisation d’un cheminement piétons, PMR et cyclistes contournant la Citadelle de Bastia.



18h45 :

Présentation de la MAC par Michèle Barbé

Présentation du CAUE de Corse par Stéphanie Grimaldi

Présentation des missions des Architectes Conseils de l’Etat en DDTM et DRAC et de la Paysagiste Conseil de l’Etat en DDTM Par M. Jérôme Apack, M.Thierry Van de Wyngaert et Mme Sophie Alexinsky



Mercredi 29 septembre 18h00

Lieu : Espace Diamant



Présentation de l’agence ORMA ARCHITETTURA

Leur travail, leur philosophie, leurs projets et notamment La place Campinchi à Ajaccio- Aménagement urbain : aménagement de la place mise en valeur des quais Napoléonien et création d’une halle des marchés

Présentation par la ville de Calvi des projets d’aménagement de la citadelle : philosophie et objectifs du projet.



Jeudi 30 septembre 17h00

Lieu : Maison du Projet à la citadelle



Présentation des missions de l’Architecte des Bâtiments de France par Mme Alizée Blondelot

Présentation des missions du service de la Conservation des Monuments Historiques - Chargé d’études documentaires - du Conseiller pour l’Architecture par Mme Elonore Bozzi et Noëly Urso

Présentation des missions du service régional de l’archéologie par M. Laurent Sévègne et M. Maxime Seguin



Vendredi 1er octobre 14h00

Lieu : Citadelle



Restitution des études et des thématiques d’exploration



Conditions d’accueil des activités ouvertes au public : présentation du pass sanitaire obligatoire

