Votre service de proximité passe à l’heure d’été !

Di lugliu è d'aostu, u sirviziu "Allo Mairie" cambia i so urarii da risponde megliu à e vostre dumande.

Afin de toujours mieux vous servir, le service «Allo Mairie» de la ville d’Ajaccio change ses horaires en juillet et en aout.



A partir du 2 juillet, l’accueil téléphonique sera opérationnel, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 en continu.



Le service «Allo Mairie» est joignable au 0803.05.05.05 (n° gratuit) et vous permet de signaler tout type de situation qui pourrait nuire au bien être, à la santé ou à la sécurité des habitants d’Ajaccio (nettoiement, voirie, espaces verts, signalisation, éclairage public.)