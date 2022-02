Votez pour le 1er Consul ! Dans le cadre d’une campagne de mécénat organisée par Allianz France et le Plus Grand Musée de France, trois œuvres nécessitant une restauration ont été retenues en Corse, dont la statue du 1er Consul située place Foch.





Si la statue du 1er Consul est élue, elle pourra bénéficier d’une aide de 8000 € qui participera aux travaux de restauration.

Cliquez sur le lien suivant et offrez-lui sa chance :

https://www.sauvegardeartfrancais.fr/sondages/vote-allianz-corse/



Le public est appelé à voter jusqu'au 10 mars pour choisir le gagnant régional.

