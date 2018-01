Volley : Ajaccio / Nice Dimanche 21 Janvier à 15h au Palatinu Aiacciu ricevi à Nizza pà un scotru di volley à u Palatinu, dumenica u 21 di ghjinnaghju à 3 ori

Le Dimanche 21 Janvier 2018 à 15h00 au Palatinu rencontre de championnat entre le GFCA Volley et Nice.





U Palatinu Quartier Stiletto 20167 Mezzavia Tel : 04 95 27 99 10 Plus d'informations sur les sites de la ligue Nationale de Volley http://www.lnv.fr et du GFCAjaccio http://www.gfca-vb.com

