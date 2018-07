Vivez l'été avec Ajaccio en Mag'

Passeti l'istatina incù u libracciolu di a Cità d'Aiacciu

La pétanque c'est tendance. A l'heure de l'apéro, on joue encore aux boules à Ajaccio et les jeunes s'y mettent sérieusement. Pour l'instant le Molkky, le jeu de quilles qui envahit la France n'a donc pas encore déferlé ici. Les traditions se gardent...

Ajaccio en Mag' est aussi allé voir le programme des activités proposées par les services municipaux pour les vacances. Voile, plongée sous-marine, pique-nique à la plage, activités culturelles, handball, on ne s'ennuie pas à Ajaccio ! Jetez un oeil à l'agenda les grands aussi resteront à Ajaccio pour s'amuser.