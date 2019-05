Visite ministérielle du futur hôpital d'Ajaccio En visite en Corse, la ministre des solidarités et de la Santé, Agnès Busyn a effectué une visite sur le chantier du nouvel hôpital d'Ajaccio. Une visite guidée par le maire et président du conseil de surveillance de hôpital, Laurent Marcangeli.



" J'ai eu l'occasion d'aborder des sujets sur le financement de la santé et sur l’accès aux soins en particulier, a déclaré Laurent Marcangeli a l'issue de la visite ce lundi après-midi avec la ministre des solidarités et de la santé. Il reste encore beaucoup de choses à dire, car le sujet en Corse est complexe, de part le relief de l'île qui allonge les temps de trajets et complique l'accès au soin. Mme Busyn connaît la vie de l’hôpital en général et elle semble être bien renseignée sur l’hôpital d’Ajaccio en particulier, cette visite est encourageante pour poursuivre la réflexion et les actions sur la problématique de santé publique en Corse. "



Après le Défenseur des droits, la ministre de la Santé est donc venue prendre le pouls de la situation sociale et sanitaire de l'île. Alors que Jacques Toubon a souligné l'insuffisance de l'offre de soin en Corse, Agnès Busyn a complété son intervention en rappelant la densité de médecin généraliste supérieure à la moyenne nationale ou encore une offre de soin en cours d'organisation avec l'arrivée de la télé-médecine entre autres. Il s'agissait pour la ministre d'évoquer également les mesures du projet de loi "Santé 2020" et pour les professionnels de santé de présenter le projet médical du futur hôpital.



En 2018, 15,25 millions d'euros ont bénéficié au centre hospitalier d'Ajaccio.





